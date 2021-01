Schwarzenegger invoque Terminator pour convaincre la population de se faire vacciner

Très impliqué dans la vie politique des Etats-Unis, Schwarzenegger souhaite délivrer un message d’utilité publique. Convaincu que le vaccin est la seule issue possible pour enrayer la crise sanitaire, le comédien donne de sa personne pour la bonne cause. L’acteur a franchi le cap et vient de recevoir sa première dose. Non sans humour, l’iconique interprète de Terminator a filmé la séquence. Et pour sensibiliser le plus grand nombre, il utilise une phrase culte de la franchise pour persuader la population de sauter le pas.

Quand Terminator intervient dans la campagne de vaccination – Crédit : Paramount

Au volant de sa voiture, le comédien fait de nombreux clins d’œil à son passé cinématographique. Devenue virale sur les réseaux sociaux, la vidéo aura au moins réussi à divertir les fans de l’acteur.

Terminator intervient dans la campagne de vaccination

La légende postée par le comédien sous sa vidéo montre bien sa position sur le sujet. « Aujourd’hui était une belle journée » annonce d’emblée Schwarzenegger. Ce dernier tient à convaincre ses abonnés de l’importance de se rendre dans l’un des centres de vaccination déployés sur le territoire. « Je n’ai jamais été aussi heureux de faire la queue. Si vous êtes éligibles, rejoignez moi. Et inscrivez-vous pour recevoir le vaccin » argue le célèbre acteur.

Mais c’est la dernière phrase prononcée par Schwarzenegger qui a interpellé la toile. En effet, l’acteur fait directement référence à une réplique culte de la franchise Terminator. « Venez avec moi si vous voulez vivre » lance t-il ainsi. Mais ce n’est pas tout ! Lorsque l’infirmière termine son injection, Schwarzenegger l’interpelle en lui disant « pose cette aiguille ». Et beaucoup y ont reconnu une allusion à la réplique « pose ce cookie », tirée d’un autre film : Jingle All The Way .

A l’image de nombreuses stars françaises et internationales, Schwarzenegger entend faire jouer sa notoriété pour persuader la population de l’importance de cette campagne vaccinale. A l’ère des placements de produits et de la publicité en ligne, ce type d’intervention sur les réseaux sociaux peut devenir follement efficace. Les Etats-Unis déplorent un bilan catastrophique depuis l’apparition du virus. Plus que jamais, cette grande nation espère que le vaccin pourra lui permettre de retrouver sa vie d’avant. Et face à l’inquiétude due à l’arrivée de plusieurs variants, nombreux sont ceux qui comptent faire peser leur voix dans la balance.

Source : CBR

Covid-19 : le vaccin Pfizer / BioNtech serait plus efficace que prévu