The Last of Us saison 2 : les premières images d’Ellie et Dina dévoilées

De nouvelles images prises sur le tournage de la saison 2 de The Last of Us dévoilent Ellie et Dina en action. Les personnages incarnés par Bella Ramsey et Isabela Merced apparaissent ensemble pour la première fois.

The Last of Us fait déjà partie des meilleures adaptations de jeux vidéo de tous les temps grâce à sa première saison acclamée par les critiques et les téléspectateurs. Des fans de l’œuvre de Naughty Dog comme des néophytes ont apprécié le périple d’Ellie et Joel, ce qui n’était pas une mince affaire.

Espérons que la saison 2 de The Last of Us, en cours de Colombie-Britannique, leur offre autant d’émotions. De nouvelles images montrent, Ellie, incarnée par Bella Ramsey, et Dina, jouée par Isabela Merced, en pleine action.

Des images d’Ellie et Dina sur le tournage de The Last of Us saison 2

De nouvelles images volées du tournage de la saison 2 de The Last of Us permettent de voir des acteurs incarnant des personnages importants en action. Les clichés montrent cette fois Bella Ramsey et Isabela Merced, jouant respectivement Ellie et Dina, prêtent à tourner. C’est la première fois que les deux jeunes femmes apparaissent ensemble sur des photos du tournage.

Une image montre même l’acolyte de Joel sur un cheval. Les scènes sont réalisées à l’Oceanic Plaza, un centre d’affaires de Vancouver. On aperçoit notamment le nom « pharmacie Weston » sur une devanture transformée pour l’occasion, enseigne apparaissant déjà dans The Last of Us Part 2.

Bella Ramsey & Isabela Merced today on the set of #TheLastofUs Season 2 in Vancouver 🔥 pic.twitter.com/Z98dEhyo0r — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) May 12, 2024

Les fans du jeu vidéo de Naughty Dog devraient reconnaître les lieux sans problème lorsqu’ils découvriront les épisodes de la saison 2 du show HBO. Une vidéo montre également les forces du Front de Libération de Washington, faction qui fait la loi à Seattle, en train d’avancer dans la rue.

Rappelons que selon Isabela Merced, une scène de la saison 2 de The Last of Us devrait marquer les esprits et faire du bruit sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs devraient pouvoir découvrir celle-ci dès 2025 si le tournage et la post-production avancent bien. En attendant, vous pouvez revoir la première saison ou découvrir The Last of Us Part 1 sur PC et PS5 pour vous rafraîchir la mémoire.