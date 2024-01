Free Mobile réduit drastiquement la data de son forfait à 2 euros

Free Mobile vient de modifier l’option booster de son forfait à 2 euros, qui permettait d’ajouter 5 Go de data et les appels illimités pour 2,99 euros par mois. Désormais, cette option ne propose plus que 1 Go de data, pour le même prix.

Free Mobile avait promis de maintenir les prix de ses forfaits à 2 euros et 19,99 euros jusqu’en 2027. Mais qu’en est-il des services inclus dans ces offres ? L’opérateur vient de faire un changement discret, mais significatif, sur l’option booster de son forfait à 2 euros, qui était une option intéressante pour les petits consommateurs de data.

Free Mobile : l’option booster à 2,99 euros par mois perd 4 Go de data

L’option booster, qui se souscrit sans engagement, permettait de compléter le forfait à 2 euros de Free (avec 2 heures d’appels et SMS, MMS illimités) en lui ajoutant 5 Go de data en France et en Europe, ainsi que les appels illimités. Mais depuis le 12 janvier 2024, cette option n’offre plus que 1 Go de data, pour le même prix de 2,99 euros par mois.

Free Mobile n’a pas communiqué sur les raisons de ce changement, qui réduit considérablement l’intérêt de l’option booster. Il s’agit d’un revirement par rapport à juin 2023, où l’opérateur avait augmenté la data de l’option de 1 à 5 Go, tout en baissant son prix de 4,99 à 2,99 euros par mois.

Ce n’est pas la première fois que Free Mobile modifie son forfait à 2 euros, qui a connu plusieurs évolutions depuis son lancement en 2012. Mais cette fois-ci, il s’agit d’une régression, qui risque de décevoir les abonnés qui profitaient de cette option pour avoir un forfait complet à petit prix.

Certains abonnés mécontents ont déjà annoncé qu’ils allaient se tourner vers d’autres offres, comme le mini forfait d’Auchan, ou celui de YouPrice, qui propose 5 Go de data sur le réseau SFR ou Orange pour 2,99 euros par mois. D’autres opérateurs proposent également des forfaits sans engagement, comme RED by SFR, B&You ou Prixtel.