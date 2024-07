Free Mobile augmente l’enveloppe data d’un forfait sans toucher au prix

© Envato

Free Mobile propose seulement trois offres mobiles. Le forfait intermédiaire, nommé Série Free, vient d’avoir droit à une jolie amélioration. Les abonnés disposent désormais d’une enveloppe data de 160 Go en 4G/4G+ au lieu de 140 Go, soit une augmentation de 20 Go. Mais ce n’est pas tout. Le quota Internet utilisable à l’étranger (depuis l’Europe et les DOM) augmente également, passant de 18 à 20 Go. Malgré cet afflux de données mobiles, le tarif reste identique.

Le forfait Série Free coûte toujours 10,99€/mois la première année. Outre une copieuse enveloppe data, il vous donne droit aux appels illimités vers les mobiles et fixes en métropole et dans les DOM (hormis Mayotte). Les SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine (SMS illimités vers les DOM). A l’étranger, les appels et les SMS/MMS sont également illimités depuis l’Europe et les DOM.

Une enveloppe data plus généreuse pour le forfait Série Free

Une fois la première année de souscription passée, le forfait Série Free se transforme en forfait Free 5G à 19,99€/mois. Pour rappel, le FAI avait également augmenté son seuil de données mobiles il y a quelques semaines. Les abonnés bénéficient désormais de 50 Go de data supplémentaires en 5G ce qui nous amène à un total de 300 Go. Pour le reste :

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations

vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine SMS illimités vers les DOM

vers les DOM 35 Go/mois en 4G depuis plus de 100 destinations

depuis plus de 100 destinations Appels, SMS, MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, le Canada et d’autres destinations.

En début d’année, Free avait confirmé qu’il n’augmenterait pas ses tarifs mobiles pendant encore trois ans. “Nous confirmons notre engagement de bloquer les prix de nos deux forfaits mobiles jusqu’en 2027”, avait assuré Nicolas Thomas, directeur général de Free, dans les colonnes du Parisien. Une bonne nouvelle pour les consommateurs.