Shang-Chi : la controverse monte entre les fans sur la représentation asiatique

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est le premier film Marvel avec un casting principal entièrement asiatique. Les fans ne sont cependant pas tous d’accord avec la représentation qu’elle implique, et l’utilisateur Reddit shivj80, d’origine indienne, a publié un post qui a provoqué plus de 700 commentaires à ce jour. Selon lui, « Shang-Chi ne représente pas tous les Asiatiques et les gens devraient arrêter de dire que c’est le cas ».

« Les gens ont fait tout un plat du fait que c’est le premier film Marvel avec un casting principal entièrement asiatique, ce qui est absolument génial », admet-il. Le film est d’ailleurs parfois qualifié de « Black Panther asiatique » et « d’étape importante pour tous les Américains d’origine asiatique ». Mais shivj80 modère cet enthousiasme en affirmant que ce n’est qu’une victoire « pour la représentation de l’Asie de l’Est, ou plus précisément des Américains d’origine chinoise ».

Bande-annonce française de Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Shang-Shi : représenter toute l’Asie dans un film serait mission impossible

Les autres redditeurs ont tout de suite exprimé leur désaccord, et rappelé qu’on ne doit pas se plaindre puisque beaucoup d’autres cultures ou peuples n’ont pas été représentés par Marvel. « Au moins les « asiatiques » sont représentés. Mais il n’y a aucun film de héros hispanique. Miss Marvel vient du Pakistan. On ne peut pas tous avoir ce que nous voulons », rétorque CapitanFrio. « Marvel n’utilise peut-être pas les bons mots pour décrire quelque chose, mais au moins ils essaient de varier les nationalités dans leurs films au lieu de rester cantonné à l’Amérique blanche typique. »

D’autres ont suggéré que la plainte était mal fondée ou n’avait aucun sens. « Que veux-tu exactement ? » demande thylocene06. « L’Asie est énorme. Il serait pratiquement impossible de faire un film qui représente toute l’Asie. Et pour retourner la question, lorsque tu penses à l’Europe, combien de fois penses-tu à la Roumanie ? Ou à la Russie occidentale ? »

Black Panther ne représente pas non plus toute l’Afrique, selon les fans

La comparaison avec Black Panther a suscité encore plus de débats, les fans soulevant plusieurs points sur la façon dont les deux films se comparent en termes de représentation. « L’Algérie, l’Égypte, etc. sont des pays d’Afrique et les populations noires des Caraïbes ont des cultures et des histoires distinctes de celles des populations d’Afrique », rappelle olgil75, soulignant qu’il serait abusif de considérer que Black Panther représente tout le continent africain.

Les fans risquent de débattre longtemps de la représentation dans les films Marvel. Ceux qui souhaitent se faire leur propre opinion à ce sujet peuvent aller voir Shang-Chi et la légende des dix anneaux, actuellement dans les salles.

