Marvel : voici tous les films et séries annoncés pour 2024

Marvel prépare un beau programme pour l’année 2024. Plusieurs films et séries ont été officialisés et arriveront aussi bien au cinéma que sur Disney+. On vous propose un récapitulatif complet des sorties de ces prochains mois.

Le MCU n’a pas dit son dernier mot malgré le four critique et commercial de plusieurs productions comme Ant-Man 3. Par aveu d’échec, du moins sur le papier, Marvel Studios a même demandé à Robert Downey Jr. de revenir dans le rôle du Docteur Fatalis. Lors de l’année 2024, plusieurs films et séries attendent les fans qui n’ont qu’une hâte, que l’univers connecté effectue sa remontada.

Quels sont les films Marvel qui sortiront en 2024 ?

Parmi les programmes phares du MCU, il y aura le troisième opus de la franchise Venom qui, malgré des critiques assassines, a eu droit à de beaux succès commerciaux. Sony, en collaboration avec Marvel Studios, poursuit son univers connecté Spider-Man puisque la sortie de Kraven le Chasseur a lieu dans la foulée.

Puis ce sera tout pour le cinéma, c’est surtout au niveau des séries que le MCU sera généreux. Et n’attendez pas Captain America 4 pour cette année 2024 puisque c’est l’an prochain que le film arrive dans les salles obscures. Heureusement, il y a Deadpool & Wolverine au cinéma si vous êtes en manque de Marvel

Venom: The Last Dance : 30 octobre 2024

30 octobre 2024 Kraven Le Chasseur : 18 décembre 2024

Maintenant, place aux séries Marvel qui arrivent sur Disney+ !

Quels sont les séries Marvel qui sortiront en 2024 ?

Les séries Marvel promettent de beaux moments aux abonnés de Disney+ malgré les nouvelles restrictions très embêtantes de la plateforme de streaming. Attention toutefois puisque seul le programme Agatha All Along, spin-off de WandaVision, a une date précise contrairement aux autres productions. Il est donc possible qu’elles soient retardées tant que Marvel Studios n’a rien communiqué à ce propos.

Agatha All Along : 20 mars 2024

20 mars 2024 Your Friendly Neighborhood Spider-Man : 2024

2024 Eyes Of Wakanda : 2024

2024 Marvel Zombies : 2024

Les plus gros films Marvel sortiront après 2024

Pour le gros des productions, il faudra surtout attendre 2025. Notamment avec la troisième adaptation moderne des Quatre Fantastiques avec Pedro Pascal. Quant au reste, l’univers connecté s’étendra jusqu’en 2027 avec Avengers : Doomsday en mai 2026 puis Avengers : Secret Wars en mai 2027.

Il s’agit des films 5 et 6 de la franchise Avengers puisque Marvel Studios a tout simplement abandonné l’arc de Kang le Conquérant, pourtant bien mis en place par Loki et Ant-Man 3, suite à la condamnation de Jonathan Majors, son interprète, pour agression et harcèlement. Plusieurs employés ont également expliqué avoir été intimidés par l’acteur sur le plateau du film Magazine Dreams.