Shang-Chi : une fin alternative empêche la mort d’un personnage

Ce personnage aurait pu survivre – Crédit : Marvel Studios

Shang-Chi est le nouveau film du Marvel Cinematic Universe (MCU), au cinéma depuis le 1er septembre. Premier rôle majeur pour Simu Liu, autrefois modèle pour des banques d’images, le long-métrage se rapproche d’un Détective Dee ou Tigre et Dragon avec les arts martiaux au cœur de l’intrigue. Et dans ce récit, un personnage majeur perd la vie. Personnage sauvé dans l’une des versions du film puisqu’il existe une fin alternative. Une scène refusée par Marvel Studios comme le révèle Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi.

Attention, les lignes à suivre révèlent des éléments de l’intrigue de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.

« Dans le MCU, tout peut arriver »

Comme dans beaucoup de films du MCU, tout le monde ne s’en sort pas vivant. Les fans ont tête le sacrifice de Tony Stark à la fin de Avengers : Endgame, dont le combat final a eu sa version rétrogaming. Black Widow a également perdu la vie, comme bon nombre de personnages. Dans Shang-Chi, pendant le combat final, Wenwu (Tony Leung) est définitivement tué alors que son âme est aspirée. Mais cette disparition n’aurait pas forcément dû avoir lieu selon le réalisateur du film.

Certaines choses fonctionnent et d’autres non. Nous sommes toujours à la recherche de la plus authentique des histoires pour les personnages. Je veux dire, même si ça fonctionne, vous essayez toujours de tricher. Et [cette fin alternative] était une tricherie. Mais vous savez, dans le MCU, tout peut arriver. – Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton a aussi été interrogé sur la scène post-générique dévoilant (ou non) la présence de Fin Fang Foom. Un dragon et antagoniste de Shang-Chi créé par Stan Lee et Jack Kirby.

Si vous regardez les comics, la séquence à la fin du générique, ce n’est pas… Vous n’avez pas besoin de creuser très profondément pour vous orienter dans une bonne direction ! C’est bien là. – Destin Daniel Cretton

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux est un succès. Malgré le caractère inédit du film, la pandémie de coronavirus et le score décevant de Black Widow, les fans sont au rendez-vous.

Source : ComicBook