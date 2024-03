Shōgun : le nouveau Game of Thrones ? Le réalisateur réagit à la comparaison

© HBO, FX

De nombreux téléspectateurs attendent avec une grande impatience la saison 2 de House of the Dragon. Le spin-off de Game of Thrones avait la lourde tâche de prendre la relève de la série culte et on peut estimer qu’elle l’a fait avec succès.

Avant le grand retour de House of the Dragon, les fans pourraient bien trouver leur dose d’action et de machinations politiques avec Shōgun, régulièrement comparé à Game of Thrones. Un parallèle que le réalisateur de la série lui-même n’apprécie pas particulièrement.

Shōgun ne ressemble pas vraiment à Game of Thrones selon son réalisateur

Shōgun est disponible depuis le 27 février sur Disney+. Après la sortie des deux premiers épisodes au lancement, un nouveau morceau arrive tous les mardis. Il en sera ainsi jusqu’au 23 avril et la sortie du 10ᵉ et dernier épisode de cette première saison.

Plusieurs médias américains qui ont déjà pu voir la série dans son intégralité comparent Shōgun à Game of Thrones. « Game of Thrones vous manque encore ? Shōgun pourrait bien être la série que vous attendiez », lance notamment GamesRadar, qui décrit le show comme un récit captivant autour du devoir, du pouvoir politique et de l’héritage. Des thématiques centrales dans GOT.

À lire > A Knight of the Seven Kingdoms : voici la date de sortie du spin-off de Game of Thrones

Même si ce parallèle est extrêmement flatteur sur le papier, il ne plaît pas spécialement à Jonathan van Tulleken, le réalisateur de Shōgun. « C’est un monde dangereux où la violence peut surgir de nulle part, mais où le véritable danger réside dans les machinations. Une conversation peut être aussi dangereuse que n’importe quoi d’autre. Une meilleure comparaison [par rapport à Game of Thrones] serait Succession ou House of Cards », explique-t-il à la BBC.

Effectivement, les dialogues peuvent faire des dégâts dans House of Cards et faire basculer les événements, même si cela s’applique aussi à Game of Thrones. Quoi qu’il en soit, se détacher de cette comparaison est une position plutôt courageuse de la part de Jonathan van Tulleken étant donné l’aura de l’adaptation TV du Trône de fer.

Rappelons que Shōgun est aussi adapté d’un roman, celui de James Clavell. La série relate l’histoire du seigneur Yoshii Toranaga en l’an 1600, au Japon. Alors qu’il lutte pour sa survie, un navire venu d’Europe échoue dans un village de pêcheurs voisin. À son bord se trouve John Blackthorne, un commandant anglais.

Source : Deadline