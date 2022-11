Signal lance ses propres Stories façon Instagram

Signal se met à la page. Le groupe vient d’annoncer, par le biais d’un communiqué de presse, que l’app sur Android et iOS proposait désormais la fonctionnalité Stories, similaire à ce que propose déjà Instagram ou d’autres plateformes du genre.

Les Stories sont arrivées sur Signal © Signal

Seulement après quelques semaines de tests, la célèbre plateforme de messagerie Signal déploie désormais la fonctionnalité Stories à tous ses utilisateurs sur Android et iOS. Dans une annonce officielle, Signal a également annoncé son intention de publier prochainement la fonctionnalité Stories sur sa plate-forme de bureau. La fonctionnalité est similaire à ce que vous avez pu voir sur d’autres plates-formes, telles qu’Instagram.

Sans surprise, les Stories débarquent sur Signal

Les Stories sur Signal permettent aux utilisateurs de créer et de partager des images, des vidéos ou même des textes sur leur profil, qui disparaîtront après 24 heures. Signal note que la fonctionnalité Stories, comme toutes les autres fonctionnalités de l’application, est chiffrée de bout en bout. De plus, les utilisateurs de Signal peuvent décider qui peut voir leurs histoires et qui ne le peut pas.

Cela peut être fait en naviguant dans le menu Paramètres de l’application. Vous aurez trois options : tout le monde, toute personne avec qui vous avez eu des conversations en tête-à-tête et toute personne dont vous avez accepté une demande de message. Signal fournira également un paramètre qui vous permettra de masquer manuellement votre Story à des personnes spécifiques.

À lire : Signal : la messagerie sécurisée teste le paiement en cryptomonnaies

Si vous avez un groupe et que vous souhaitez annoncer quelque chose lié à ce groupe spécifique, vous pouvez également créer une Story personnalisée. Vous pouvez pareillement partager vos histoires dans des discussions de groupe existantes.

Signal a déclaré que la principale raison de l’inclusion de la fonctionnalité Stories dans l’application est qu’elle se trouve être l’une des demandes de fonctionnalités les plus courantes des utilisateurs. Signal a aussi déclaré que tout le monde ne verrait pas les Stories comme un ajout bienvenu et offrira une option à ceux qui ne l’aiment pas pour désactiver la fonctionnalité depuis les paramètres de l’app.

Source : Signal