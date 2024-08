Silent Hill 2 : cette nouvelle bande-annonce du remake va rassurer les joueurs

Konami et Bloober Team dévoilent un nouveau trailer du remake de Silent Hill 2. Celui-ci est centré sur le synopsis du jeu d’horreur et le personnage de Maria, en pleine discussion avec James Sunderland.

© Konami

Le 8 octobre prochain, vous pourrez (re)découvrir une des œuvres les plus cultes du jeu vidéo. Ce jour, sort le remake tant attendu de Silent Hill 2. Le projet de Bloober Team se dévoile petit à petit depuis le début d’année.

Si le deuxième trailer de Silent Hill 2 présenté en janvier avait inquiété, la longue vidéo de gameplay publiée au printemps était venue rassurer la communauté. À quelques encablures du lancement, Konami dévoile une nouvelle bande-annonce du remake centrée sur le scénario.

La nouvelle bande-annonce de Silent Hill 2 Remake en dit plus sur l’histoire

James Sunderland n’est pas le seul personnage plongé au cœur de l’horreur de la ville de Silent Hill dans le deuxième épisode de la licence culte. Il croise plusieurs personnes durant l’aventure. Le nouveau trailer de Silent Hill 2 publié par Konami montre certains d’entre eux.

Eddie Dombrowksi apparaît pour la toute première fois. Il est visiblement tout aussi étrange que dans la version originale. James interagit également avec la jeune Laura et Angela, déjà aperçues dans les dernières bandes-annonces.

Le fil rouge de ce trailer de Silent Hill 2 est la discussion entre James et Maria. Étrangement, la femme se trouve derrière des barreaux et semble posséder certains souvenirs de la défunte épouse du personnage principal, aussi visible brièvement. Rappelons qu’à l’origine, James se rend à Silent Hill après avoir reçu une lettre de Mary, pourtant censée être morte quelques années plus tôt.

À lire > Silent Hill 2 sera extrêmement malsain, vous allez vous en rendre compte

La bande-annonce montre non seulement le travail abattu par Bloober Team pour donner vie aux personnages, mais aussi la puissance de l’Unreal Engine 5. Bien sûr, le périple à travers Silent Hill sera aussi fait de combats contre des monstres, d’énigmes et de recherche d’objets.

Plus que quelques semaines à patienter avant la sortie de Silent Hill 2 Remake, fixée au 8 octobre prochain sur Steam et PS5.