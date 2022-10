Sites de cashback : nos meilleurs bons plans pour gagner de l’argent

Crédit : Braňo Unsplash.com

La promesse des sites de cashback ? Vous restituer une fraction de la somme que vous avez dépensée à chacun de vos achats, quelle que soit leur nature : high tech, équipements pour la maison, vêtements, courses en supermarché, etc. Gare toutefois aux effets d’annonce ! Certains sites mettent en avant des taux de cashback de 40 %. Au final, cela concerne le plus souvent un unique produit sur un site marchand.



Les taux de cashback qui varient au gré des partenariat noués avec les marchands oscillent le plus souvent entre 2 ou 3% et montent jusqu’à 5 ou 6% pour les meilleurs. Pas de quoi se payer un gueuleton. Et puis, il ne faut pas se leurrer, un gros cashback à la fin de mois signifie, sur la base d’un taux à 5%, qu’on a dépensé 20 fois plus ! Alors prenez garde ne pas craquer pour tout et n’importe quoi, sous prétexte qu’il y a un gros cashback à la clé.

La proposition est quoi qu’il en soit alléchante en période de crise, mais soyez conscient que le système de cashback nécessite une certaine rigueur (et quelques explications) pour être exploité à fond. D’autre part, tous les sites ou applications qui proposent ce service ne se valent pas. Nous vous avons concocté une sélection des meilleures offres de cashback pour réduire vos factures efficacement et nous répondons aux questions que vous vous poserez forcément au moment de vous lancer.

Notre sélection de bons plans cashback en 2022

Qu’il s’agisse de sites dédiés au cashback multi enseigne, d’établissements bancaires ou encore d’applications pour économiser sur la facture en supermarché, les bonnes adresses ne manquent pas. Voici les meilleures, sélectionnées par la rédaction.

eBuyClub : l’incontournable du cashback

Considéré comme l’un des meilleurs sites de caskback, eBuyClub.com propose ses services depuis 1999. Le montant de la cagnotte à atteindre pour être remboursé compte parmi les moins élevés et un large choix de mode de paiement est disponible. On peut bénéficier de cashback dans quelques enseignes physiques en achetant des bons d’achat ou en utilisant l’appli. Dans le premier cas, le cashback part directement dans votre cagnotte. Dans le second cas, il suffit de photographier son ticket de caisse et de l’envoyer à eBuyClub pour une prise en compte ultérieure.

Notre avis sur eBuyClub

C’est selon nous le site spécialisé cashback le plus complet du marché. Tous les outils pour vous aider sont présents et les marchands partenaires nombreux.

Bonus de bienvenue : 3 euros (+ 1 € avec l’installation de l’extension)

3 euros (+ 1 € avec l’installation de l’extension) Calcul du cashback : à partir du montant HT (hors frais de livraison) ou bonus fixe

à partir du montant HT (hors frais de livraison) ou bonus fixe Retrait de sa cagnotte : dès 10 euros

dès 10 euros Remboursement : Paypal, virement bancaire, carte cadeau Fnac Amazon, chèque (+1€)

Paypal, virement bancaire, carte cadeau Fnac Amazon, chèque (+1€) Cashback en magasin : oui, via l’achat de bons d’achat, cartes cadeaux ou via l’appli

oui, via l’achat de bons d’achat, cartes cadeaux ou via l’appli Extensions pour navigateur : Chrome, Firefox, Edge, Opera, Brave, Safari

: Chrome, Firefox, Edge, Opera, Brave, Safari Application disponible : oui

oui Nombre de marchands : plus de 2400

plus de 2400 Avantage parrainage : 3 euros au 1 er achat du filleul + 10% de ses gains à vie

3 euros au 1 achat du filleul + 10% de ses gains à vie Codes Promo : oui

: oui Coupons de réduction à imprimer : non

non Avis rémunérés : non

En savoir plus sur eBuyClub



Poulpeo : parrainer, c’est gagner plus

Créée en 2009, Poulpeo est une startup française basée à Vannes. Le principe reste le même que chez ses prédécesseurs avec une cagnotte encaissable dès 10 euros. Pour profiter du cashback dans les enseignes physiques, il faut enregistrer sa carte bancaire au préalable sur le site, mais les offres sont peu nombreuses avec des restrictions. Avec son programme de fidélité Poulpeo+, le site vous permet de toucher jusqu’à 15% des gains réalisés par vos filleuls.

Notre avis

Poulpeo ne diffère guère de ses concurrents mais propose un programme de fidélité qui s’active gratuitement au 4ème achat. Avec Poulpéo+, le parrainage vous rapporte encore plus.

Bonus de bienvenue : 3 euros (+ 1 € avec l’installation de l’extension)

3 euros (+ 1 € avec l’installation de l’extension) Calcul du cashback : à partir du montant HT (hors frais de livraison)

à partir du montant HT (hors frais de livraison) Retrait de sa cagnotte : dès 10 euros

dès 10 euros Remboursement : virement bancaire

virement bancaire Cashback en magasin : oui, chez quelques partenaires en enregistrant sa carte bancaire

oui, chez quelques partenaires en enregistrant sa carte bancaire Extensions pour navigateur : Chrome, Edge, Firefox

: Chrome, Edge, Firefox Application disponible : oui

oui Nombre de marchands : plus de 2400

plus de 2400 Avantage parrainage : 5 euros à l’inscription du filleul et 10 à 15 % de ses gains à vie

5 euros à l’inscription du filleul et 10 à 15 % de ses gains à vie Codes Promo : oui

: oui Coupons de réduction à imprimer : non

non Avis rémunérés : Oui (0.2 euro par avis)

En savoir plus sur Poulpeo



Igraal : Des bons plans, même en supermarché

iGraal est né en 2006 et propose une large panoplie d’outils dans le domaine du cashback : depuis l’alerte sur votre navigateur via une extension jusqu’au parrainage qui permet d’augmenter vos gains. Il faut en revanche attendre d’avoir accumulé 20 euros pour être payé. Le site propose également des coupons de réduction à imprimer pour réduire le montant de ses courses en supermarché et une appli dédiée iGraal Market pour des coupons dématérialisés.

Notre avis :

Igraal présente l’avantage de proposer du cashback dans tous les domaines, secteur de l’alimentaire et de l’hygiène inclus.

Bonus de bienvenue : 3 euros (+ 1 € avec l’installation de l’extension)

3 euros (+ 1 € avec l’installation de l’extension) Calcul du cashback : à partir du montant TTC (hors frais de livraison)

à partir du montant TTC (hors frais de livraison) Retrait de sa cagnotte : dès 20 euros

dès 20 euros Remboursement : Paypal, virement bancaire, carte cadeau Amazon, invitation Restopolitan

Paypal, virement bancaire, carte cadeau Amazon, invitation Restopolitan Cashback en magasin : oui, en supermarché via iGraal Market ou coupons imprimés

oui, en supermarché via iGraal Market ou coupons imprimés Extensions pour navigateur : Chrome, Firefox, Opera, Edge

: Chrome, Firefox, Opera, Edge Application disponible : oui (iGraal et iGraal Market)

oui (iGraal et iGraal Market) Nombre de marchands : plus de 1600

plus de 1600 Avantage parrainage : 3 euros au 1 er achat du filleul + 10% de ses gains à vie

3 euros au 1 achat du filleul + 10% de ses gains à vie Codes Promo : oui

: oui Coupons de réduction à imprimer : oui

oui Avis rémunérés : oui (0.2 euro par avis)

En savoir plus sur iGraal



Les autres sites de cashback

Les sites de cashback sont légion en France. Tous fonctionnent grosso modo sur la même base, à quelques particularités près. En voici quelques uns (liste non exhaustive) :

Boursorama The Corner : des taux de cashback imbattables

Quelques banques proposent du cashback. C’est le cas de Boursorama avec son service The Corner dont les clients de la banque en ligne peuvent bénéficier gratuitement. Le nombre de marchands partenaires est moins élevé que sur les sites de cashback classiques, mais les taux pratiqués sont plutôt élevés (-8% chez Ikea, -7% chez Darty ou même -16% chez Spartoo au moment où nous écrivons ces lignes). Pour en profiter, on achète tout simplement un bon d’achat sur lequel le cashback est tout de suite appliqué. Le montant du ou des bon(s) d’achat est en revanche limité. The Corner propose aussi des remises immédiates substantielles chez quelques partenaires (-30 % sur les montres Garmin en octobre 2022) en achetant directement depuis The Corner.

Notre avis

On apprécie le fonctionnement simple de The Corner axé sur l’achat de bons à dépenser en magasin et sur lesquels s’appliquent directement les taux de cashback, parmi les plus élevés du secteur.

Bonus de bienvenue : non

non Calcul du cashback : à partir du montant TTC de votre achat

à partir du montant TTC de votre achat Retrait de sa cagnotte : sans objet

sans objet Remboursement : sans objet

sans objet Cashback en magasin : oui, via l’achat de bons

oui, via l’achat de bons Extensions pour navigateur : non, mais un service premium gratuit avec des offres boostées

: non, mais un service premium gratuit avec des offres boostées Application disponible : oui, celle de Boursorama

oui, celle de Boursorama Nombre de marchands : environ 80

environ 80 Avantage parrainage : non

non Remises immédiates : oui

En savoir plus sur The Corner, l’offre de cashback de Boursorama



Les autres banques qui font du cashback

Quelques banques proposent à leurs client un service de cashback. Parmi celles en ligne, Boursorama se détache nettement. Quelques établissements bancaires classiques proposent aussi leurs services.

Crédit Agricole, service Malicéa

LCL, service city Store

Société Générale

Coupon Network : pour réduire la facture des courses

Coupon Network propose sur son site des coupons de réduction à imprimer sur l’alimentation et l’hygiène beauté, valables généralement 30 jours, et à présenter dans votre enseigne préférée (supermarché ou hypermarché). Il est également possible de profiter d’offres de remboursement en ligne. Il suffit pour cela d’activer l’offre en cours et de transmettre sa facture pour un remboursement ultérieur (en quelques jours). Le plus simple consiste à télécharger l’application, d’activer son offre en magasin et de transmettre la photo de sa facture. Mieux encore, l’appli propose d’enregistrer son enseigne préférée parmi 4 proposées. Après activation des offres de votre choix, vous n’aurez ainsi même pas besoin de transmettre la photo de la facture. Attention, ces sites sont l’occasion pour les industriels de promouvoir leurs nouveautés. On ne trouve donc sur le site ou dans l’appli que des produits de grande marque sur lesquels sont appliqués des cashback de quelques dizaines de centimes d’euro.

Notre avis

Même si le nombre de produits qui fait l’objet d’un cashback est limité chaque semaine, la simplicité et la rapidité de remboursement sont à saluer. Un excellent moyen de tester les produits de marque à prix réduit.

Bonus de bienvenue : non

non Calcul du cashback : un montant fixe par produit

un montant fixe par produit Retrait de sa cagnotte : dès l’achat

dès l’achat Remboursement : Paypal, virement bancaire

Paypal, virement bancaire Cashback en magasin : oui, en photographiant sa facture et en la transmettant

oui, en photographiant sa facture et en la transmettant Extensions pour navigateur : non

: non Application disponible : oui (à privilégier)

oui (à privilégier) Nombre de marchands : les supermarchés en France métropolitaine et leur Drive

les supermarchés en France métropolitaine et leur Drive Avantage parrainage : non

non Coupons de réduction à imprimer : oui

oui Avis rémunérés : non

En savoir plus sur Coupon Network



Les autres sites de coupons

Voici les deux principaux concurrents de Coupon Network. Ils peuvent d’ailleurs être utilisés de façon complémentaire pour pratiquer ce qu’on appelle dans le jargon de la grande distribution l’optimisation.

Les sites de cashback sont-ils fiables ?

La technique marketing du cashback existe depuis plus de 50 ans aux États-Unis et s’est peu à peu déployée en France depuis les années 2000 poussée par le développement du commerce en ligne. Rien d’illégal dans le cashback, les sites dédiés sont en fait des apporteurs d’affaires pour les marchands qui leur reversent un pourcentage de la vente réalisée. Vous percevez ensuite une partie de cette somme appelée cashback (retour d’argent) qui vous est restituée par le site sur lequel vous êtes inscrit (eBuyclub ou autre). Donc oui, ces sites sont fiables, mais il faut respecter leurs consignes à la lettre pour être payé.

Quelles sont les conditions requises pour profiter du cashback ?

Il faut tout d’abord être majeur et disposer d’un compte bancaire pour que les sites de cashback puissent virer, le moment venu, votre cagnotte dessus. Quelques sites proposent toutefois le virement sur un compte Paypal ou un règlement en bons cadeaux. Il faut également respecter scrupuleusement les consignes du site de cashback pour éviter les déconvenues. Accepter les cookies, désactiver votre bloqueur de pubs, voire votre Antivirus, vérifier si le produit acheté est bien concerné par l’offre, activer votre cashback juste avant de glisser votre produit dans le panier… Les contraintes sont importantes, ce n’est pas une partie de plaisir. Mieux vaut ne pas multiplier les produits sur une même facture. Une demande de remboursement d’un article (même non concerné) pourrait être un motif de refus du marchand. Bref, vous n’êtes jamais vraiment certain de récupérer ces quelques euros. Mieux vaut les considérer comme un simple bonus.

Comment est calculé le cashback sur l’achat d’un produit ?

Selon les sites de cashback et les sites marchands concernés, il s’agit soit d’un montant fixe remboursé, soit, le plus souvent, d’un pourcentage sur le montant de votre achat. Sur certains sites, c’est le montant hors taxes qui est pris en compte et les frais de livraison sont assez souvent exclus du calcul. Sur un vol, le cashback est calculé hors taxes d’aéroport (carburant) et assurances.

Comment trouver les meilleurs taux de cashback ?

Vous pouvez grâce au moteur de recherche intégré aux sites de cashback rechercher les taux pratiqués sur une enseigne, ou bien consulter les tops promo mis en avant. Le plus simple consiste à installer une extension dans votre navigateur afin d’être alerté d’un cashback lors de votre passage sur un site marchand. Ces extensions sont un peu intrusives et il vaut mieux les installer sur un navigateur que vous n’utiliserez qu’à l’occasion de vos achats.

En combien de temps vais-je percevoir mon cashback ?

Il va falloir vous armer de patience. Tout d’abord, en fonction des sites, il faut attendre d’avoir engrangé 10 ou 20 euros dans sa cagnotte pour être payé (hors bonus de bienvenue). Ensuite, si votre demande est enregistrée assez rapidement (autour de 48 heures), il faut parfois patienter plusieurs semaines voire plusieurs mois pour percevoir son cashback. Les voyagistes, par exemple, valident le remboursement jusqu’à un mois après votre retour ! Et si vous avez décidé de régler votre achat en plusieurs fois, il vous faudra attendre quelques semaines après le versement de votre dernière mensualité. Il existe quelques exceptions. Dans l’alimentaire notamment, les sommes sont parfois rétrocédées en 2 ou 3 jours. Et si vous achetez un bon d’achat pour un passage en magasin physique, le cashback est souvent appliqué directement sur ce bon.

Puis-je cumuler le cashback en m’inscrivant sur plusieurs sites pour un même achat ?

Lorsque vous êtes sur le point de réaliser un achat, il est conseillé de vérifier sur les principaux sites de cashback lequel pratique le taux le plus élevé. À un instant t, la somme rétrocédée peut en effet varier du simple au double selon les accords passés entre le site marchand et le site de cashback.

En revanche, il est tout à fait impossible de cumuler les remboursements, tout simplement parce qu’un site marchand ne verse qu’une seule fois la commission liée à cet achat, donc à un seul et unique cashbacker qui vous en rétrocédera une partie.

Puis-je bénéficier du cashback quand je fais mes achats en magasin ?

Le cashback concerne le plus souvent les achats faits en ligne. Toutefois, dans le domaine de l’alimentaire, les achats en supermarché sont possibles en utilisant une appli dédiée comme iGraal Market ou Coupon Network. Certains sites proposent également la vente de bons d’achat sur lesquels le cashback est immédiatement appliqué. Il ne reste plus qu’à faire ses emplettes avec dans l’enseigne concernée.