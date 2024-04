French Days La Fnac-Darty 2024 : découvrez les meilleurs bons plans

La Fnac et Darty, deux des enseignes françaises les plus emblématiques, proposent des réductions incroyables sur une large gamme de produits à l’occasion des French Days : électroménager, smartphones, télévisions, informatique, ou encore trottinettes électriques. C’est l’occasion idéale pour acheter de nouveaux équipements à des prix on ne peut plus avantageux.

Ces promotions sont disponibles du 30 avril au 7 mai 2024, mais il ne fait aucun doute que les bons plans les plus intéressants se retrouveront rapidement en rupture de stock. Alors ne perdez pas une minute pour trouver la bonne affaire grâce à notre sélection des meilleures offres !

🔥 Les meilleurs bons plans de La Fnac et Darty pour les French Days 2024

Apple MacBook Pro 14 (M3 Pro – 1 To) à 2 499 €

Si vous cherchez à faire une bonne affaire sur un MacBook puissant, les French Days sont une occasion à ne surtout pas rater ! Le MacBook Pro 14 avec puce M3 Pro, 18 Go de RAM et 1 To de stockage SSD est actuellement proposé à 2 499 €, au lieu de 2 999 € ; soit une remise exceptionnelle de 500 € !

Cet ordinateur portable est conçu pour gérer les usages les plus gourmands, grâce à la puce M3 Pro qui délivre des performances spectaculaires avec ses 12 cœurs de CPU et ses 18 cœurs de GPU. Le modèle profite en prime d’un écran Liquid Retina XDR de 14 pouces, qui offre une superbe expérience d’affichage, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, et une luminosité hors du commun pour un ordinateur, avec une pointe à 1600 nits en HDR. Pour finir, ce MacBook compte sur une autonomie tout aussi impressionnante, qui dépasse les 20 heures.

Acheter le MacBook Pro 14 sur la Fnac

Samsung Galaxy S24 Ultra (512 Go) à 1 419 €

Pour les French Days, la Fnac pratique une remise de 170 € sur le meilleur des Samsung Galaxy. Il s’agit ici de la version 512 Go, mais les autres variantes (256 Go et 1 To) sont également en promo.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra compte actuellement parmi les meilleurs smartphones sur le marché. En plus de profiter d’une autonomie monstrueuse, le modèle le plus premium de la gamme Galaxy S24 dispose de performances photo au top, ainsi que d’une puissance digne des plus grands avec le Snapdragon 8 Gen 3.

Il profite par ailleurs d’un magnifique écran AMOLED LTPO de 6,8 pouces ultra lumineux. Le smartphone de dernière génération bénéficie également des fonctionnalités d’intelligence artificielle Galaxy AI, ou encore de 7 ans de mises à jour. En bref, il s’agit d’un must have pour tous les mordus de technologie. À ce prix, il serait dommage de ne pas en profiter !

Acheter le Samsung Galaxy S24 Ultra (512 Go) sur la Fnac

Apple iPad 10 2022 (64 Go) à 449 €

L’iPad édition 2022 en version 64 Go profite actuellement d’une remise de 140 € sur la Fnac. Son prix passe ainsi à 449 €, au lieu de 589,99 €. Grâce à la puce A14 Bionic, la tablette d’Apple offre suffisamment de puissance pour effectuer une multitude de tâches, des plus basiques aux plus créatives. En effet, il est possible de jouer, d’ouvrir plusieurs applications à la fois, de naviguer sur Internet, ou encore de monter des vidéos 4K.

Grâce à l’Apple Pencil, vous pouvez également prendre facilement des notes ou encore dessiner avec précision ; tout en bénéficiant de la fluidité et de l’intuitivité qui caractérise iPadOS. La tablette arbore par ailleurs un bel écran Liquid Retina de 10,9 pouces. L’iPad 10 profite pour finir d’une caméra à l’avant et à l’arrière, pratique pour faire des photos, vidéos, ou encore pour passer des appels en visio sur FaceTime.