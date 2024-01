Soldes Rue du Commerce hiver 2024 : les meilleurs bons plans

Vous souhaitez souhaitez acheter un nouveau smartphone, un nouvel ordinateur, ou encore une TV toute neuve, tout en faisant de bonnes affaires ? Les soldes d’hiver sont là pour ça ! Comme beaucoup d’autres, l’enseigne Rue du Commerce participe à l’évènement et propose en cette occasion de belles offres du 10 janvier au 6 février. Afin de vous aider à trouver votre bonheur, nous avons sélectionné les meilleures offres high-tech proposées par Rue du Commerce pour les soldes d’hiver 2024. Nous mettrons régulièrement à jour cette sélection, afin que vous ne ratiez aucun bon plan.

Les meilleures offres high-tech Rue du Commerce des soldes d’hiver 2024

Samsung Galaxy Z Flip 5 (256 Go) à 791,10 €

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 bénéficie actuellement d’une belle remise pendant les soldes d’hiver, puisque l’on le trouve à seulement 791,10 € chez Rue du Commerce dans sa version 256 Go. En plus d’offrir de belles performances générales, et une qualité photographique digne de ce nom, ce smartphone pliable arbore un joli écran AMOLED de 6,2 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui grimpe jusqu’à 120 Hz.

À l’extérieur, un écran de 3,4 pouces prend le relai lorsque l’on ferme le clapet du Galaxy Z Flip 5. Ce dernier offre bien plus de possibilités d’usage que celui de son prédécesseur : répondre aux messages, prendre un selfie, changer de musique, regarder des vidéos, etc. Ce téléphone à la fois compact et performant profite également d’une autonomie revue à la hausse par rapport au modèle précédent.

Acheter sur Rue du Commerce

À lire : notre test du Galaxy Z Flip 5.

iPhone 13 (128 Go) à 649 €

L’iPhone 13 est en ce moment à un prix imbattable sur le site Rue du Commerce. En effet, il profite d’une réduction de 150 €, en passant de 800 € à 649 €. Bien que sorti en 2021, ce smartphone est toujours une excellente solution en 2024, et encore plus à ce prix là !

Le modèle d’Apple affiche de belles finitions, ainsi qu’un bel écran OLED de 6,1 pouces très lumineux. Il profite d’autre part d’une puissance exemplaire avec sa puce A15 Bionic, qui reste encore à ce jour l’une des plus performantes sur le marché ; bien que les iPhone 15 aient encore élevé la barre à un autre niveau. La qualité photo est également au rendez-vous sur ce smartphone, qui profite de deux modules de 12 Mpx à l’arrière. L’iPhone justifie pour finir d’une autonomie exemplaire.

Acheter sur Rue du Commerce

À lire : notre test de l’iPhone 13.

PC gamer Asus ROG Strix G18 à 1 599,99 €

Vous cherchez à faire une bonne affaire sur un PC gamer ? Le prix de l’Asus ROG Strix G18 passe justement à 1 599,99 €, au lieu de 2 299,99 € chez Rue du Commerce. Soit une réduction de 700 € ! Bien qu’il soit livré sans OS, cet ordinateur portable dédié au gaming offre des performances de pointe avec son processeur Intel Core i7-13650HX et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, avec ses 8 Go de RAM GDDR6.

L’Asus ROG Strix G18 profite par ailleurs d’une qualité d’image de très haute volée, avec sa dalle IPS de 18 pouces, à la qualité WUXGA, et son taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il est également équipé de 16 Go DDR5 de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go. Une connectique complète, composée de quatre entrées USB, deux ports DisplayPort, un port HDMI, et un port Ethernet. Il bénéficie de surcroît d’un système de rétroéclairage RGB par zone qui offre un éclairage dynamique du clavier et accentue l’expérience de jeu.

Acheter sur Rue du Commerce

TV Samsung QLED The Frame QE55LS03BGUXXH à 899 €

La télévision The Frame QE50LS03BG de Samsung bénéficie actuellement d’une belle remise de 400 € sur Rue du Commerce. En effet, la TV est proposée à seulement 899 €, au lieu de 1 299 €. Cette TV est équipée d’un filtre anti-reflet Display Matte, qui garantit une qualité d’image irréprochable, pour une immersion optimale. Elle affiche de surcroît des couleurs vives et nuancées grâce à la technologie des Quantum Dots.

Avec son cadre original, elle s’intègre harmonieusement à n’importe quelle pièce comme une œuvre d’art. Elle dispose d’un mode Art qui permet de faire défiler des œuvres de grands maîtres, comme si vous assistiez à une exposition, ou que vous étiez dans un musée. Si vous avez la fibre artistique et un amour prononcé pour les belles choses, cette TV devrait assurément vous combler.

Acheter sur Rue du Commerce

Kit démarrage V3+ Tado à 179,99 €

Ce pack d’objets connectés de la marque Tado bénéficie actuellement d’une remise de 170 € sur Rue du Commerce. Le Kit de démarrage V3+ comprend un thermostat intelligent, un pont de connexion, ainsi que deux têtes thermostatiques. Grâce à cet équipement, vous pouvez contrôler efficacement le chauffage de votre maison ou appartement, et réduire votre facture d’électricité.

Une interface permet de piloter facilement le chauffage sur le Thermostat, ou via une application mobile, afin de garder le contrôle où que vous soyez. Les têtes thermostatiques intelligentes utilisent la position de votre smartphone pour régler les radiateurs. Ce kit est compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit et IFTTT.

Acheter sur Rue du Commerce

