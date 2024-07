Skype : la publicité disparaît totalement, vous pouvez enfin respirer

© Envato, Microsoft

Skype permet de téléphoner et d’enregistrer vos appels, de discuter par écrit et aussi d’échanger avec l’intelligence artificielle Copilot de manière gratuite. Il faut simplement posséder un compte Microsoft pour profiter de toutes ses fonctionnalités.

Jusqu’à maintenant, la seule réelle contrainte était l’obligation de composer avec la publicité sur la plateforme. Bonne nouvelle pour les plus réfractaires aux pubs, elles disparaissent complètement de Skype grâce à la dernière mise à jour de Microsoft.

Microsoft supprime toutes les publicités de Skype dans sa dernière mise à jour

Microsoft annonce que la publicité va totalement disparaître de Skype. L’entreprise vient de déployer un patch réservé aux participants du programme Insider allant en ce sens ce 31 juillet. « Notre dernière mise à jour supprime toutes les publicités des canaux Skype et de l’ensemble de la plateforme Skype, ce qui garantit une expérience utilisateur plus fluide, plus claire et plus agréable », se réjouit la firme sur son site officiel.

Ainsi, Microsoft montre qu’il est à l’écoute des retours de ses utilisateurs, ce que ces derniers devraient apprécier. Les annonces pouvaient notamment apparaître dans le volet dédié aux pages de vos conversations Skype, polluant quelque peu l’espace, notamment si vous possédez un nombre important de chats.

La mise à jour 8.125.76.201 du logiciel, pour le moment réservée aux membres Insider, améliorer aussi l’outil de création d’images par l’intelligence artificielle de Copilot. L’interface devient plus intuitive et la fonction accessible grâce à une fenêtre de discussion et une barre de recherche.

La MAJ de Skype corrige aussi des bugs, comme celui pouvant empêcher les utilisateurs d’envoyer de médias lorsqu’ils étaient connectés à un réseau 5G ou celui bloquant la fonction pour décrocher un appel sur iOS. La mise à jour 8.125.76.201 de Skype devrait être disponible pour tout le monde dans les prochaines semaines.

