Google One : coup dur pour les abonnés, un autre avantage disparaît

En marge de l’espace de stockage supplémentaire, Google One inclut divers avantages. Mais certains sont promis à une mort certaine. Après la suppression annoncée du VPN, le géant vient de révéler que la livraison des tirages photo via Google Photos ne serait plus gratuite.

L’heure est à l’austérité chez Big G. Il y a quelques jours, nous apprenions que le VPN maison de Google n’allait plus être inclus dans les abonnements Google One. Une décision prise à l’aune du faible taux d’utilisation de l’outil. Dans la foulée, les abonnés ont reçu un message confirmant la suppression du VPN dans le courant de l’année 2023. Et Google d’annoncer une autre mauvaise nouvelle qui devrait déplaire aux adeptes de Google Photos.

Depuis quelques années, il est possible de commander des tirages photo via Google Photos et de vous les faire livrer chez vous. Et pour inciter les abonnés Google One à passer à la caisse, l’entreprise leur réservait un avantage intéressant en leur offrant la livraison. Cette gracieuseté sera toutefois de l’histoire ancienne à partir du 15 mai prochain.

Google Photos : fin de la livraison gratuite des tirages photo pour les abonnés One

“Afin de fournir les fonctionnalités et avantages les plus demandés, nous arrêterons la livraison gratuite sur certaines commandes de tirages Google Photos (au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l’UE) à partir du 15‌ mai et le VPN de Google One plus tard cette année”, précise Google dans l’email. “Vous continuerez à bénéficier de la possibilité d’accéder au VPN de Google via vos paramètres Pixel si vous possédez un Pixel 7 ou des modèles plus récents“.

Pour rappel, commander des tirages photo via l’application est un jeu d’enfant. Voici les étapes qu’il faut suivre pour imprimer plusieurs clichés :

Ouvrez Google Photos.

Sélectionnez plusieurs photos.

Appuyez sur Commander la photo > Tirages photo.

Vous pouvez également faire imprimer une seule photo :

Appuyez sur le cliché.

Actionnez le bouton Plus > Commander la photo > Tirages photos.

Et même faire imprimer un album entier :

Appuyez sur Bibliothèque et sélectionnez un album.

et sélectionnez un album. Cliquez sur Commander des photos > Tirages photo.

Les prix démarrent à 0,15 € par tirage (10×10 cm) et vont jusqu’à 20,99 € par tirage (60×90 cm). Les abonnés Google One devront toutefois désormais s’acquitter des frais de livraison. Pour finir sur une bonne note, rappelons que plusieurs outils de retouche vont devenir gratuits sur Google Photos.