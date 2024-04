Gmail : marre des emails indésirables ? Cette nouveauté vient tout changer

Gmail : un outil pour se désabonner des e-mails indésirables © Tom’s Guide

Votre boîte de réception Gmail déborde d’emails indésirables ? Dites adieu au spam et aux newsletters envahissantes grâce au nouveau gestionnaire d’abonnements de Google : cet outil intelligent vous permet de visualiser et de vous désinscrire facilement des envois excessifs, pour une messagerie enfin désencombrée et organisée.

Ce nouvel outil, sobrement baptisé « Gérer les abonnements » devrait prochainement apparaître dans la barre latérale de l’application Gmail, accessible via le menu. Une fois activé, il dirigera l’utilisateur vers une page dédiée recensant l’ensemble de ses abonnements.

Imaginez pouvoir identifier en un coup d’œil les services qui abusent des emails et vous envoient des dizaines de messages par trimestre… C’est précisément la fonction de ce gestionnaire.

Grâce à un système de filtrage intelligent, il repérera les expéditeurs qui dépassent un certain quota d’emails (on parle d’un maximum de 20 par trimestre) et les affichera aux côtés de leur logo et d’un bouton « se désabonner » facilement accessible.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’une précédente mise à jour de Gmail déployée en janvier dernier. Google avait alors ajouté un bouton « se désabonner » directement visible à côté du nom de l’expéditeur lorsque vous ouvriez un email. Fini les manipulations fastidieuses pour trouver l’option de désabonnement cachée dans un menu à trois points.

Si le bouton se désabonner a simplifié la gestion des abonnements indésirables, le gestionnaire d’abonnements va plus loin. En centralisant toutes les informations et en automatisant la recherche des expéditeurs trop zélés, il permettra de gagner un temps précieux.

Plus besoin de parcourir des dizaines d’emails pour retrouver celui contenant le lien de désabonnement, ni de se remémorer péniblement sur quels services on s’est inscrit il y a des lustres.

Déploiement progressif et perspectives prometteuses

Pour l’heure, le gestionnaire d’abonnements n’est pas encore accessible à tous les utilisateurs de Gmail.

Certains ont pu apercevoir une notification les invitant à essayer la nouvelle page d’abonnements, mais se sont retrouvés face à une application bloquée en boucle de chargement. Pas d’inquiétude, cela indique simplement que la fonctionnalité est toujours en phase de développement et de test. N’oubliez pas que les utilisateurs Android de Gmail peuvent désormais aussi actionner le bouton anti-spam.