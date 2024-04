SNCF, RATP : vous serez surveillé et analysé par une IA tout le week-end

La Préfecture de police vient d’autoriser la SNCF et la RATP à utiliser la vidéosurveillance algorithmique dès ce week-end. Les images de certaines caméras seront analysées grâce à l’intelligence artificielle dès vendredi.

© Mairie du 7e

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent un grand pas. Un moment attendu impatiemment par les fans de sport du monde entier et redouté par d’autres, dont certains résidents franciliens et parisiens. Cela s’explique notamment par le fait que les transports en commun de la SNCF et de la RATP devraient se retrouver saturer pendant quelques semaines.

En plus de l’augmentation du prix des titres de transport, les voyageurs vont devoir composer avec une autre nouveauté dès ce week-end. La SNCF et la RATP viennent d’être autorisés à utiliser la surveillance algorithmique jusqu’au lundi 22 avril.

La SNCF et la RATP vont vous surveiller grâce à la vidéosurveillance algorithmique ce week-end

La Préfecture de police vient de publier deux arrêtés autorisant la RATP et la SNCF à utiliser la vidéosurveillance algorithmique du vendredi 19 avril au lundi 22 avril. Le traitement des images par l’intelligence artificielle se fera dans le cadre du match de la 30ᵉ journée de Ligue 1 Uber Eats entre le PSG et l’OL ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes.

Pour la Préfecture de police, il s’agit d’une rencontre très exposée au risque d’attaques terroristes nécessitant l’usage de la technologie. « L’expérimentation a pour objet de détecter les événements prédéterminés suivants : franchissement ou présence d’une personne dans une zone interdite ou sensible – densité trop importante de personnes – mouvement de foule – présence d’objets abandonnés », indique l’arrêté.

À lire > Meilleure caméra de surveillance extérieure : laquelle acheter en 2024 ?

La SNCF pourra utiliser le traitement algorithmique sur les images des caméras de vidéosurveillance situées en gare de Lyon et Pont du Garigliano. De son côté, le service RATP Sûreté utilisera l’intelligence artificielle en raison de l’exposition aux attentats du concert des Black Eyed Peas à Paris La Défense Arena ce 20 avril.

La RATP analysera par IA les images issues des caméras installées dans les stations Nanterre

Préfecture et La Défense Grande Arche grâce au système Cityvision développé par Wintics, précise la Préfecture de police. La vidéosurveillance algorithmique est très controversée en raison de sa proximité avec la reconnaissance facile.

Les opposants à cette technologie, comme Amnesty International, craignent des dérives et la considère comme une menace pour les libertés individuelles. Selon l’association La Quadrature du Net interrogée par France Inter, une personne restant immobile ou simplement en train de courir pourrait être considérée comme suspecte par l’IA.

Rappelons que l’État pourra utiliser la vidéosurveillance algorithmique jusqu’à la fin de l’année dans le cadre de la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.