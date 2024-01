Meilleure caméra de surveillance extérieure : laquelle acheter en 2024 ?

Les caméras de surveillance extérieures séduisent de plus en plus de personnes ces dernières années. Elles permettent de garder un oeil sur sa maison, même quand on est en vacances. Découvrez notre comparatif des meilleures caméras de surveillance pour l’extérieur.

Notre top 3 des meilleures caméras de surveillance

Xiaomi Mi Wireless Outdoor, une caméra simple d'utilisation et abordable
Netatmo Caméra Extérieure Intelligente, la meilleure caméra de surveillance extérieure
Ezviz C8W Pro, le meilleur rapport qualité prix

Actuellement, il existe de nombreuses façons différentes de protéger son domicile contre les intrusions. On peut évoquer les serrures connectées, les alarmes ou la vidéosurveillance pour votre maison. Mais si vous voulez un objet connecté qui a une véritable force de dissuasion, la caméra extérieure est un choix tout indiqué. En effet, les voleurs y réfléchiront à deux fois avant de pénétrer chez vous s’ils en aperçoivent.

Sur le marché, on trouve aujourd’hui une multitude de modèles différents. Elles embarquent toutes différentes technologies et les prix varient entre quelques dizaines et plusieurs centaines d’euros. Alors si vous avez du mal à faire votre choix, voici notre sélection des meilleures caméras de surveillance extérieures pour protéger votre domicile.

Blink Outdor, le meilleur premier prix

On commence ce guide avec un modèle à la fois compact et abordable, la caméra Blink Outdor. D’ailleurs, la marque Blink appartient à Amazon et embarque donc son système d’assistance vocale Alexa. Elle est capable de prendre des vidéos en Full HD et dispose d’un champ de vision de 110°. Mais elle peut aussi filmer la nuit grâce à la technologie infrarouge. Cependant la qualité des images de nuit est assez faible.

Et pour ce prix, vous retrouvez même un microphone et un haut-parleur. Cette dernière fonctionne en sans-fil et est certifié IP65, donc elle résistera sans souci aux intempéries. Sinon elle fonctionne avec des piles, ce qui oblige à surveiller l’autonomie de cette dernière. Cependant, le fabricant annonce 2 années d’autonomie avec les deux piles AA rechargeables se trouvant dans la boîte. En plus de l’appareil, on trouve un boîtier qui fait le lien entre la caméra et la connexion Wifi de votre maison. Cette dernière ne peut que fonctionner de cette façon.

On retrouve une application qui permet de suivre l’autonomie et donne directement accès aux images captées. On trouve même une option permettant de délimiter les zones de surveillance. C’est parfait pour ne pas se retrouver en infraction. En bref, si vous cherchez une caméra extérieure à moins de 100 euros, la Blink Outdor est un excellent choix.

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera, une caméra simple d’utilisation et abordable

Xiaomi est aujourd’hui présent dans presque tous les secteurs du high-tech et cela se confirme encore une fois avec leur caméra de surveillance Mi Wireless. Comme souvent le fabricant chinois propose un produit compétitif et de qualité. Comme la Blink Outdor elle est certifiée IP65 et est donc bien adaptée à l’extérieur. Elle aussi est livrée avec une base et elle fonctionne uniquement en Wifi. Celle-ci permet d’intégrer une carte microSD ou une clé USB pour stocker les vidéos.

Elle est capable de filmer en 1080p et dispose d’un champ de vision de 130°. Elle est équipée d’un capteur infrarouge pour les images de nuit. D’ailleurs à l’inverse d’autres modèles, la qualité des images de jour est relativement médiocre alors que la qualité de nuit est vraiment bonne pour un appareil de cette gamme. L’application dédiée est complète et assez simple d’utilisation dans son ensemble. Cette dernière permet d’utiliser directement le haut-parleur et le micro. Elle est même capable de légèrement modifier votre voix. Si vous disposez déjà d’objets connectés Xiaomi, vous ne serez pas dépaysé.

Ce modèle embarque une batterie de 5700 mAh. Cette dernière offre une autonomie de plusieurs mois selon votre utilisation. Seul bémol, il faut dérocher la caméra pour pouvoir extraire la batterie. Enfin pour l’installation, tout le nécessaire est fourni notamment les vis. Pour conclure, Xiaomi nous propose une nouvelle fois un produit au très bon rapport qualité/prix. Un excellent choix si votre budget est limité.

Ezviz C8W Pro, le meilleur rapport qualité prix

Ezviz est une marque spécialisée dans le domaine de la caméra de surveillance intérieure comme extérieure. Avec sa C8W Pro, le fabricant nous propose un modèle à l’excellent rapport qualité prix. Elle peut filmer en 2304 x 1296 pixels, mais il est possible de baisser la qualité d’image pour s’adapter au stockage. Elle peut couvrir un champ de vision de 105°. La qualité vidéo est très bonne en journée, mais la partie infrarouge est un peu plus en difficulté. Cependant la qualité reste honorable comparée à certains concurrents.

On retrouve évidemment l’ensemble micro et haut-parleur dans ce produit. Elle est aussi capable de directement suivre une personne grâce au moteur embarqué. Enfin, on trouve même un projecteur et une sirène pour dissuader les potentiels intrus. Elle est aussi certifiée IP65, mais il y a un bémol, elle doit être directement branchée pour pouvoir fonctionner. Sinon pour recueillir les images, on peut la connecter en Wifi.

Sinon l’application est aussi complète par rapport à ce que l’on peut trouver chez d’autres fabricants. Cette Ezviz C8W Pro est un modèle très intéressant. Elle dispose d’une bonne fiche technique, d’une application complète, et d’un tarif attractif. En bref, le meilleur rapport qualité/prix de ce comparatif.

Netatmo Caméra Extérieure Intelligente, la meilleure caméra de surveillance extérieure

Avec la Netatmo Caméra Extérieur Intelligente on arrive sur un des modèles référence dans le domaine de la surveillance extérieure. Cependant, cette qualité a un prix légèrement supérieur à 250 euros. Au premier regard, on ne devinerait pas qu’il s’agit d’une caméra et c’est ce qui lui permet de très bien s’intégrer dans son environnement.

Malgré tout, elle est capable de filmer en 1080p le jour et en infrarouge la nuit. La qualité d’image est très bonne dans un cas comme dans l’autre. Elle embarque un capteur de mouvement capable de faire la différence entre un être humain et un animal. Et dans son châssis on trouve une lampe de 15 watts que l’on peut programmer pour s’allumer quand elle remarque un visiteur. Enfin, elle est certifiée IP66, donc niveau intempérie, elle ne craint rien du tout. On peut tout gérer depuis l’application Security. Cette dernière est aussi ergonomique que complète.

Les services disponibles sont très nombreux, notamment la possibilité de délimiter des zones de surveillance. Seul bémol, elle fonctionne en filaire, donc il faut prendre cela en compte au moment de l’installation. Pour finir, il est possible de stocker les vidéos via microSD ou en Cloud grâce à un service gratuit. Pour résumer, la caméra Netatmo est aujourd’hui un des modèles les plus complets du marché.

Thomson Rheita 100, la plus design des caméras de surveillance

Si vous cherchez une caméra de surveillancequi s’intègre très bien autour de votre maison, la Thomson Rheita 100 a un design particulièrement réussi. Mais évidemment, si on vous propose ce modèle c’est qu’il dispose aussi d’une solide fiche technique. Avec celle-ci, il est possible de filmer en 1080p et elle dispose d’un champ de vision horizontal de 270° grâce au moteur qu’elle intègre. Un système infrarouge s’occupe de capter les vidéos la nuit.

Dans l’ensemble, peu importe le moment de la journée, la qualité d’image est correcte, voire bonne. On retrouve toujours un haut-parleur et un micro ainsi qu’une alarme pour dissuader les intrus. D’ailleurs comme la version de Netatmo, elle peut aussi servir de luminaire. Sinon elle a la certification IP65. Pour l’alimentation électrique, elle fonctionne avec un câble, mais dans l’ensemble ce modèle est très simple à installer.

Sinon, l’application est simple à utiliser, mais ce n’est pas pour autant la plus complète. Pour finir, le stockage se fait directement sur carte microSD étant donné qu’aucun service de cloud n’est prévu. La Thomson Rheita 100 est une concurrente directe à la caméra de Netatmo. Sans être aussi performante que cette dernière, elle a l’avantage de tout de même coûter 100 euros de moins.

Arlo Pro 4, une caméra performante et simple d’utilisation

Même si la Arlo Pro 4 a un des tarifs les plus élevés de cette sélection, elle est à la fois simple d’utilisation et elle propose un excellent service. Pour la partie technique, cette caméra de surveillance dispose d’une résolution 2K et peut filmer sur un champ de vision de 120°. Dans l’ensemble, de jour comme nuit la qualité se montre satisfaisante.

Elle fonctionne directement en Wifi (pas de base à utiliser) et intègre une batterie. Il n’est donc pas nécessaire de la brancher pour l’alimenter en électricité. Sinon, elle dispose de la certification IP65 et on trouve l’essentiel pour l’installer dans la boîte. La marque propose un service de Cloud payant pour stocker les images. Mais ce dernier se montre très complet. Pour un seul appareil, le coût s’élève à 3 euros, et hélas il est difficile, voire impossible de faire sans l’abonnement.

L’application est très complète, peut-être même trop. La première utilisation de cette dernière risque d’être déroutante. Mais la personnalisation est précise et il est possible de gérer plusieurs caméras à la fois. D’ailleurs, ce modèle a la particularité de pouvoir être acheté en lot. Il est possible de s’en procurer une à quatre à la fois. C’est parfait pour pouvoir couvrir de grands espaces, mais le lot de 4 va tout même vous coûter plus de 500 euros.

👩‍⚖️ Caméra de surveillance extérieure, que dit la loi ?

Vous devez vous en douter, mais vous n’avez pas le droit de filmer partout avec votre caméra extérieure. Pour faire simple, vous pouvez filmer uniquement chez vous et pas sur la voie publique (ni chez vos voisins). Plus dans le détail, la zone que peut couvrir votre appareil doit se limiter à votre propriété. De plus, il est nécessaire d’avertir les personnes de sa présence (par exemple, un panneau). Cela vaut de même pour la présence d’un microphone. Sur ce point, la CNIL a récemment rappelé que les systèmes de vidéosurveillance n’ont pas le droit d’enregistrer du son.

Les individus doivent-être au courant de sa présence. Dans tous les cas, l’essentiel est de respecter le droit à la vie privée pour éviter des litiges avec vos voisins. D’ailleurs vous pouvez aussi risquer des amendes voire plus si vous ne respectez pas ces règles.

🧭 Où installer ma caméra de surveillance extérieure ?

Comme vous l’avez compris dans la partie précédente, il est essentiel de bien réfléchir à où installer sa caméra de suveillance. Donc, pour commencer, vous devez respecter les règles précédemment annoncées. Ensuite, il peut être bon de prendre en compte les aléas climatiques. Même si les produits de cette sélection ont tous une certification IP65 ou IP66, on ne sait jamais ce qui peut arriver. La positionner sous un toit ou, en règle général, à l’abri des intempéries est toujours une bonne idée.

N’oubliez pas non plus de la mettre en hauteur, afin que des voleurs ou autres individus malveillants ne puissent pas l’atteindre. Enfin, il est bon de prendre en compte la partie Wifi. Pour fonctionner, votre caméra a besoin d’internet. Donc, faites attention à ce que votre modèle puisse capter sans problème votre réseau sans fil.

🧐 Quels facteurs prendre en compte avant d’acheter une caméra de surveillance ?

Au moment de faire votre choix, il est bon de savoir à quels besoins va devoir répondre votre caméra de surveillance extérieure. Déjà, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un moyen de dissuasion. Il est donc bon d’afficher sa présence par un panneau et de la cacher un minimum. Cependant, si elle est placée assez en hauteur sa présence seule va dans tous les cas suffire.

Ensuite vient la question de l’alimentation électrique. Certains modèles fonctionnent avec des piles, une batterie ou directement branchés à une source d’alimentation. Sur ce point tout dépendra d’où vous souhaitez placer la caméra.

Selon la surface à surveiller, il peut être intéressant de se procurer plusieurs appareils pour une couverture optimale. Le stockage est aussi à prendre en compte. Il est possible de stocker les vidéos sur une clé USB ou une carte microSD, mais pour d’autres produits il faudra souscrire à un abonnement cloud. Alors il est bon de faire attention à cette question.

Après avoir pris tout cela en compte, il ne vous reste plus qu’à vous procurer votre future caméra de surveillance extérieure.

