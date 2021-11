Snoopy va s’envoler vers la Lune avec la NASA

Cela fait plus d’un demi-siècle que Snoopy est la mascotte de la NASA. Tout a commencé en 1968 lorsque l’agence spatiale américaine a choisi le chien beagle pour marquer le succès des missions spatiales.

La peluche Snoopy qui ira dans l’Espace – Crédit : 2021 Peanuts Worldwide LLC

Aujourd’hui, Snoopy est utilisé sur les posters de la NASA pour mettre en avant les règles de sécurité, par exemple. On retrouve aussi le prestigieux pin’s « Silver Snoopy Award » qui est décerné aux employés et aux sous-traitants de l’agence spatiale pour les récompenser de leur travail exceptionnel.

La peluche Snoopy servira d’indicateur de gravité dans l’espace

Au début de l’année prochaine, Snoopy s’envolera en direction de la Lune pour porter bonheur à la mission Artemis I. Cette mission sans équipage humain représentera le premier vol du lanceur Space Launch System (SLS) et du vaisseau spatial Orion. Plusieurs objets se trouveront à l’intérieur de la capsule pour collecter des données.

Il y aura notamment une peluche de Snoopy en combinaison spatiale qui agira en tant qu’indicateur de gravité. Il permettra aux équipes sur Terre de déterminer à quel moment le vaisseau Orion atteint un environnement de microgravité. La NASA se servira aussi de Snoopy pour inspirer les plus jeunes générations à poursuivre une carrière dans le domaine spatial et pour les éduquer sur les voyages spatiaux et notamment le prochain retour sur la Lune. D’ailleurs, la NASA a récemment confirmé que les astronautes ne remarcheront pas sur la Lune avant 2025.

En plus de la peluche, la NASA enverra aussi plusieurs pin’s Silver Snoopy Award. Ils seront remis à des employés de la NASA après le retour de la capsule sur Terre. La NASA lancera ensuite la mission Artemis II en 2024. Celle-ci aura pour objectif d’emmener des astronautes autour de la Lune sans les faire atterrir. L’atterrissage lunaire est effectivement prévu pour 2025 avec la mission Artemis III qui marquera le succès du programme. SpaceX a été choisi pour amener les astronautes sur la Lune.

Le Silver Snoopy Award – Crédit : NASA

