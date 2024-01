Soldes Amazon : l’enceinte JBL PartyBox 100 est actuellement à prix cassé

Pour les soldes d’hiver Amazon, propose de nombreuses bonnes affaires. Parmi ces dernières, on retrouve une promotion très intéressante sur l’enceinte sans fil JBL PartyBox 100. En effet, son prix est actuellement de 294,52 € au lieu de 399,99 €. En résumé, il s’agit d’une réduction d’environ 25%.

Plus dans le détail, il s’agit d’une petite enceinte déployant tout de même une puissance de 160W. Bien évidemment, elle fonctionne en Bluetooth et elle est également certifiée IPX4. C’est donc un parfait accessoire à emmener avec soi à la plage ou au bord de la piscine. De plus, on trouve un système lumineux s’adaptant à la musique. En bref, un modèle parfait pour des soirées réussies. Sinon, JBL annonce 12 heures d’autonomie avec ce produit. Pour une enceinte Bluetooth, c’est un excellent résultat.

Pour les amateurs de karaoké et de guitare, sachez qu’il est possible de brancher votre instrument ou un micro directement à cette enceinte. D’autre part, on trouve un port USB pour directement écouter de la musique depuis celle-ci. Pour finir, elle a tout de même un poids de 11 kg et ses dimensions sont de 29.5 x 56.8 x 30 cm.

Dernier point, cette offre sur la JBL PartyBox 100 est aussi disponible chez de nombreux autres revendeurs comme Boulanger ou Carrefour. Si jamais vous préférez passer par ces enseignes, voici où acheter l’enceinte Bluetooth au meilleur prix.