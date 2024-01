Soldes Amazon : l’iPhone 14 profite actuellement d’une promotion de plus de 100 €

Pour les soldes d’hiver 2024, Amazon vient de casser le prix de l’iPhone 14 en 128 Go. En effet, son prix vient de passer de 869 à 759 € dans sa version Minuit. C’est le moment ou jamais de faire une bonne affaire sur un smartphone Apple.

Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone Apple, alors vous pouvez profiter d’un tarif avantageux sur l’iPhone 14 chez Amazon. En effet, pour les soldes d’hiver, la version 128 Go (colorie Minuit) bénéficie actuellement de 120 euros de remise. Cette dernière permet de faire descendre son prix à 749 € soit une promotion de 14 %. Petite précision, cette offre est uniquement valable pour le modèle de couleur noir.

🤔 Pourquoi acheter un iPhone 14 ?

Même si ce n’est pas le dernier smartphone Apple en date, l’iPhone 14 n’a pas grand-chose à envier à son successeur l’iPhone 15 (également en solde). Dans tous les cas, cet appareil est équipé d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces. Même si le taux de rafraîchissement est bloqué à 60 Hz, la qualité d’affichage reste excellente. Ensuite, il possède la puce A15 Bionic qui offre de très bonnes performances. Cette dernière est épaulée par 6 Go de ram.

Pour la partie photo, on retrouve un grand angle et un ultra grand angle de 12 Mpx. L’ensemble est capable de prendre des clichés de qualité de jour comme de nuit. Sinon, il est également certifié IP68. Dernier point, sa batterie de 3279 mAh va assurer aisément une à deux journées d’autonomie. Bien évidemment, sur ce point tout va dépendre de votre utilisation. Dans tous les cas, l’iPhone 14 est en solde chez de nombreux revendeurs et pas seulement chez Amazon. Vous pouvez trouver ci-dessous où l’acheter au meilleur prix.

À lire aussi : notre sélection des promotions sur les produits Apple pour les soldes