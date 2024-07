Prime Day : cette enceinte JBL à prix cassé est l’alliée parfaite pour profiter à fond de vos vacances d’été

Pour vous accompagner en soirée ou à la piscine rien de tel qu’une enceinte Bluetooth portable. Et avec le Prime Day, l’excellente JBL Charge Essential 2 est à un tarif préférentiel. Son prix vient tout juste de passer de 159,99 euros à 99,99 €, soit une réduction de presque 40 %. En bref, une très bonne affaire, mais il va falloir faire vite pour en profiter. En effet, l’événement est dans son dernier jour, et il ne reste que quelques heures pour profiter de ce bon plan.

À lire aussi : notre top des bonnes affaires pour la fin du Prime Day

Acheter l’enceinte JBL sur Amazon

La parfaite enceinte nomade pour un été réussit

La JBL Charge Essential 2 est une enceinte compacte et facile à glisser dans son sac pour le transport. Rien de tel quand on part en vacances et que l’on navigue entre différents lieux. D’ailleurs, elle pèse seulement 930 grammes. De plus, elle possède une certification IPX7, ce qui signifie qu’elle ne craint pas les projections d’eau. Un point essentiel à prendre en compte si vous comptez l’utiliser en soirée. Bien évidemment, ce modèle fonctionne en Bluetooth avec les smartphones, tablettes, etc.

Côté technique, elle déploie une puissance de 40 W. Petite précision, sur la page Amazon, il est indiqué 30 W cependant, sur le site du fabricant, il est bien précisé 40 W. Sinon, elle dispose de deux radiateurs passifs pour assurer des basses puissantes. En résumé, ce modèle ne manque pas de puissance et dans l’ensemble les utilisateurs sont très satisfaits de ses performances. Enfin, sa plage de fréquence varie entre 60 Hz et 20.000 Hz.

L’autre point fort de cette enceinte portable se situe au niveau de son autonomie. En effet, elle assure plus de 20 heures d’écoute avec une charge complète. Un résultat juste excellent pour une enceinte de cette catégorie.

À lire aussi : les meilleures offres smartphones du Prime Day