Sony Bravia Core : Le nouveau service de streaming promet une qualité Blu-ray 4K

Sony l’a annoncé pendant le CES 2021, le nouveau service de streaming haute qualité Sony Bravia Core va être intégré à la nouvelle gamme Sony Bravia XR. Il consiste en une plateforme de streaming intégrée au système d’exploitation des nouveau Bravia XR. Le service utilisera la nouvelle technologie « Pure Stream » de Sony qui proposerait une qualité streaming « proche du zéro perte ». La technologie IMAX sera également de la partie. Le constructeur japonais affirme que cette technologie permettra de streamer des films Sony Pictures dans une qualité très proche du Blu-ray 4K.

Crédits : Sony

Le nouveau service de Sony permettra de profiter d’une qualité streaming utilisant jusqu’à 80 Mbps, alors que le concurrence se limite entre 15 et 25 Mbps. Un service qui permettra donc de proposer une meilleure qualité, en fonction de la performance des outils de compression. Il faudra toutefois disposer d’une connexion internet suffisante pour profiter de la meilleure qualité. En effet, si les connexions à 15 à 25 Mbps sont plutôt répandues, tout le monde n’a pas encore accès à une connexion à 80 Mbps.

Sony Bravia Core : Un système de crédits qui permettra aux acheteurs de Bravia XR d’essayer le service gratuitement à l’achat

En ce qui concerne le business model, il semble que Sony ait opté pour un système d’achat individuel. A l’inverse des plateformes comme Netflix ou Disney+ qui proposent un abonnement mensuel pour accéder à la totalité du contenu. Il faudra donc à priori payer les films à l’unité. Un certain nombre de crédits seront alloués à l’achat, en fonction du modèle. Le client ne devra donc pas remettre la main à la poche pour tester le service. Une idée intelligente, puisque les clients pourront tester la qualité du téléviseur dès la sortie de la boite, gratuitement. Reste à voir une fois les crédits gratuits utilisés, combien coûteront les films à l’unité, et quelles seront les modalités.

On ne sait pas à l’heure actuelle combien de films il sera possible de regarder avec ces crédits initiaux. On ne sait d’ailleurs pas non plus combien de temps et combien de visionnages seront alloués par film, si toutefois il y a une limite. Sur le site web de Sony, il est indiqué que vous pouvez regarder les films « à tout moment et autant de fois que vous le souhaitez, en qualité jusqu’à 4K HDR ». En revanche, un petit astérisque précise que le temps de disponibilité du streaming dépend du modèle de Bravia XR. A vérifier donc.

Comparatif sites de streaming : Netflix, Amazon, Disney, etc. quelles sont les meilleures offres de 2021 ?

Source : The Verge