CES 2021 : Sony présente les téléviseurs BRAVIA XR 8K et 4K dotés d’un processeur avec intelligence cognitive

En marge du CES 2021, Sony a présenté sa nouvelle gamme de téléviseurs. Sur les 8 modèles annoncés, 5 sont des BRAVIA XR 8K et 4K équipés du nouveau processeur « Cognitive Processor XR » avec intelligence cognitive pour une immersion toujours plus réaliste.

Le CES 2021 ouvrira virtuellement ses portes la semaine prochaine, du 11 au 14 janvier. En attendant, Sony vient de lever le voile sur sa nouvelle gamme de téléviseurs pour l’année 2021. Au total, la firme japonaise a prévu 8 modèles de téléviseurs dont 5 d’entre eux sont des BRAVIA XR, « les premiers téléviseurs avec intelligence cognitive » selon Sony. Ils sont tous équipés du nouveau processeur d’image « Cognitive Processor XR » qui succède au Sony X1 Ultimate. Cognitive Processor XR est le premier processeur qui combine intelligence artificielle et cognitive pour renforcer l’immersion visuelle et sonore des utilisateurs.

La BRAVIA XR MASTER Series Z9J 8K – Crédit : Sony

Le modèle premium des BRAVIA XR est le Z9J en 8K de 75 ou 85 pouces. Il est suivi par deux téléviseurs OLED 4K, A90J (55 ou 83 pouces) et A80J (55, 65 ou 77 pouces). Les deux modèles LCD Full Array LED 4K sont les X95J (65, 75 ou 85 pouces) et X90J (50, 55, 65 ou 75 pouces).

L’intelligence cognitive pour un rendu d’image et un son qui se rapprochent de la perception humaine

Le Cognitive Processor XR qui est déployé sur tous les téléviseurs BRAVIA XR offre un rendu d’image et de son le plus proche possible de la perception humaine. Pour y parvenir, le processeur fonctionne en deux parties. La première est l’intelligence artificielle qui analyse en continu l’image et gère le contraste, l’upscaling, le taux de rafraîchissement, la fluidité, le positionnement du son, etc. Jusque-là, rien de bien différent par rapport aux modèles 2020 de Sony.

La différence se situe dans la deuxième partie du Cognitive Processor XR dont le nom prend alors tout son sens. Il s’agit de la partie « intelligence cognitive » qui s’assure de traiter l’image en fonction de la perception humaine visuelle et auditive. En effet, comme Sony l’a lui-même déclaré, « grâce à l’analyse de la perspective humaine, le processeur révolutionnaire recoupe et optimise des centaines de milliers d’éléments en un clin d’œil ».

Le Cognitive Processor XR découpe chaque image en des milliers de zones pour une meilleure analyse

Le nouveau processeur des BRAVIA XR découpe chaque image en des milliers de zones. Cela lui permet d’identifier si l’image met en avant une personne, un animal ou un objet. Ensuite, il analyse sa position, sa texture et sa couleur. Le processeur détermine alors quel traitement appliquer sur telle zone de l’image. Par exemple, il peut éclairer le visage d’une personne, flouter le fond, etc. Le but est vraiment de recréer le plus possible la perception humaine.

Le Cognitive Processor XR découpe chaque image en plusieurs zones – Crédit : Sony

En effet, quand vous observez une scène, vos yeux se focalisent sur la personne, l’animal ou l’objet que vous regardez. Par exemple, l’œil humain se concentre sur la peau, les cheveux ou les yeux d’une personne. C’est exactement ce que les téléviseurs BRAVIA XR cherchent à imiter. Ils « détectent le point central de la scène et, en améliorant chaque détail de l’objet, s’assurent qu’il se distingue par une profondeur naturelle et réaliste ».

Le point central de l’image est détecté et mis en avant par l’intelligence cognitive – Crédit : Sony

Les technologies de l’image des BRAVIA XR

Sony a modifié les noms de ses technologies maison qui équipent les téléviseurs de la gamme 2021 pour les harmoniser avec le Cognitive Processor XR. Au total, Sony a révélé quatre technologies pour la partie image et trois pour la partie son des BRAVIA XR.

Pour l’image, la technologie XR Contrast vise à améliorer les contrastes avec le XR Contrast Booster pour les modèles LCD et le XR OLED Contrast Pro pour les modèles OLED. Sur ces derniers, la luminosité est ajustée pour permettre des noirs plus profonds et des pics lumineux plus élevés.

La technologie XR Clarity offre des textures et détails plus réalistes – Crédit : Sony

Ensuite, la technologie XR Colour travaille sur le traitement des couleurs grâce au XR Triluminos Pro et au XR Smoothing. L’objectif est de rendre les couleurs plus réalistes en évitant la sous-exposition des zones sombres et la surexposition des zones très éclairées. De plus, XR Clarity gère la mise à l’échelle de l’image avec XR Upscaling 4K, XR Upscaling 8K et XR Super Resolution afin de recréer les détails et les textures des images. Enfin, la technologie XR Motion analyse le mouvement avec XR Motion Clarity pour garder des images lumineuses, fluides, claires et nettes.

Les technologies du son des BRAVIA XR

Pour le son, Sony a présenté XR Sound Position qui se sert des technologies Acoustic Surface Audio et Acoustic Multi-Audio. Le son des BRAVIA XR est ainsi encore plus immersif que sur les modèles précédents. D’ailleurs, les téléviseurs OLED sont capables de faire vibrer la dalle pour produire le son grâce à l’Acoustic Multi-Audio. Les spectateurs auront ainsi l’impression que le son provient directement de la bouche de la personne qui parle, par exemple. De leur côté, les deux modèles LCD des BRAVIA XR utilisent l’Acoustic Multi-Audio afin d’orienter le son grâce à des diffuseurs situés dans leur châssis.

La dalle des modèles OLED des BRAVIA XR vibre pour émettre le son – Crédit : Sony

Ensuite, la technologie XR Surround permet d’émettre un son surround à la verticale et sur les côtés pour un effet 3D. Enfin, Sony a annoncé la technologie Voice Zoom 2 qui améliore la clarté des dialogues sans augmenter le volume sonore.

Les BRAVIA XR sont-elles certifiées Ready for PlayStation ou Perfect for PlayStation ?

Les 5 modèles des BRAVIA XR abandonnent Android TV pour passer à l’interface Google TV. De plus, Sony a annoncé un nouveau service exclusif aux téléviseurs BRAVIA XR : le Bravia Core. Il s’agit d’un service de streaming en qualité Blu-Ray pour profiter des films de Sony Pictures Entertainment.

Page d’accueil du service de streaming Bravia Core – Crédit : Sony

Néanmoins, petite déception du côté des joueurs. Aucun téléviseur BRAVIA XR n’a reçu la certification Ready for PlayStation, ni même Perfect for PlayStation. Pourtant, les BRAVIA XR sont annoncés quelques mois seulement après la sortie de la PlayStation 5 que nous avons eu l’occasion de tester. Les joueurs préfèreront alors peut-être se tourner vers un téléviseur spécial gaming comme la TV OLED pliante de 48 pouces équipée de la technologie CSO présentée par LG.

Source : Frandroid