Sony Xperia 5 III : on connait maintenant son prix et sa date de sortie

Le moins que l’on puisse dire est que Sony sait prendre son temps. Plus de deux mois après son annonce officielle, le constructeur japonais n’a toujours pas communiqué ni sur le prix ni sur la date de sortie de son futur smartphone compact. Il en va de même pour le Xperia 1 III, nouveau fleuron de la marque, qui n’a quant à lui pas la chance de faire l’objet de fuites pour le moment.

Visuel officiel du Sony Xperia 5 III – Crédit : Sony

C’est du côté de l’Allemagne et du revendeur MediaMarkt que prix et date de sortie du Xperia 5 III sont apparus. Et le futur smartphone compact de Sony ne risque pas de faire que des heureux. Alors que la génération précédente affichait un prix de vente débutant à 899€, le Xperia 5 III décide de monter quelque peu la facture.

Il faudra en effet débourser 999€ pour s’offrir le dernier smartphone Sony. Un prix qui s’affiche certes pile sous la barre des mille euros mais qui représente tout de même une augmentation de 11% par rapport à la génération précédente. Mediamarkt propose tout de même des offres de précommandes faisant baisser le prix du smartphone. Il est par exemple possible de s’offrir le Sony Xperia 5 III à 899€ en le prenant dans un pack comprenant également les écouteurs WF-1000XM3. Le tout revient alors à 1032€, un prix déjà plus acceptable. Un second pack comprenant une batterie externe Anker est également vendu à 924€, ce qui permet de faire baisser encore plus la facture.

Quid de la fiche technique du Xperia 5 III ?

Ces offres de précommandes ne sont cependant valables que jusqu’au 27 juin. Cela ne laisse que très peu de temps pour se décider, d’autant plus que la date de sortie semble se profiler pour le mois d’août. En effet, les livraisons Mediamarkt du produit ne débute que le 7 août prochain. Sony ne semble donc pas être pressé, puisque 4 mois sépareront la date de sortie de l’annonce officielle.

Pour rappel, la gamme Xperia 5 incarne le smartphone compact de chez Sony. Ce dernier intègre donc un écran OLED Full HD 21:9 de 6,1 pouces. Le tout est évidemment rafraîchi à 120 Hertz. À l’intérieur se trouve la dernière puce Qualcomm Snapdragon 888 couplée à 8 Go de RAM. Avec de telles caractéristiques, difficile de se prononcer sur la supposée autonomie du produit. Seule certitude pour le moment : la batterie intégrée est de 4500 mAh. Enfin, le stockage interne varie quant à lui de 128 à 256 Go.

Sony met ici plutôt l’accent sur la photographie. Le smartphone intègre 3 capteurs développés conjointement avec l’entreprise spécialisée en optique Zeiss. On retrouve donc assez logiquement un capteur principal, un ultra grand angle et un téléobjectif d’une même définition de 12 MP. Seul un test permettra de juger de la performance de ces capteurs, évidemment. Reste que Sony n’est pas un petit acteur du monde de la photo et que les consommateurs attendent ces prochains smartphones Xperia au tournant.

Source : Notebookcheck