Spider-Man 3 : Alfred Molina, alias Docteur Octopus, confirme son retour dans No Way Home

Spider-Man : No Way Home va bien faire revenir les versions originales des personnages issus des précédentes trilogies. Alfred Molina, qui incarne Docteur Octopus, fait des confidences sur son retour.

L’acteur qui incarnait Docteur Octopus dans le premier Spider-Man 2, a confirmé son retour dans la franchise de l’homme-araignée. Dans une interview accordée à Variety, Alfred Molina a même évoqué quelques détails sur son arc narratif.

Alfred Molina dans la peau de Docteur Octopus – Crédit : Sony Pictures

Depuis de longs mois, les rumeurs se multiplient autour du scénario et du casting de Spider-Man : No Way Home. On a appris l’année dernière que Jamie Foxx serait de retour dans la peau d’Electro. Certains affirment également que le Bouffon Vert de William Dafoe sera de la partie. Un autre ancien méchant sera en tout cas bien au casting. Bien que Docteur Octopus soit mort dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi, Alfred Molina ne le cache plus : il sera lui aussi dans le nouveau film Marvel. Et l’acteur se réjouit d’incarner à nouveau le vilain. « C’était génial. C’était très intéressant de revenir après 17 ans pour jouer le même rôle. », confie-t-il.

Les anciens méchants de Spider-Man de retour dans leurs versions originales

Ces propos d’Alfred Molina confirment un point important du scénario de Spider-Man 3. Les personnages issus des précédentes trilogies seront bien de retour dans leurs versions originales. Le développement de la notion du multiverse dans la phase 4 avait en effet laissé penser que ces vilains disparus pourraient être des versions alternatives issues d’autres réalités Marvel. Mais tel que le rappelle Molina, « Dans cet univers, personne ne meurt vraiment ». Visiblement, Octopus n’est pas mort dans la rivière. L’acteur raconte en effet que le réalisateur de No Way Home lui a expliqué dès le début que son histoire reprendrait juste après ce moment.

Spider-Man 3 ne fera néanmoins pas revenir que des méchants. Selon plusieurs sources, les trois Peter Parker des différentes trilogies seraient présents dans le film. Charlie Cox, qui incarnait Daredevil dans la série Netflix, aurait également été aperçu sur le tournage de Spider-Man 3. Pour l’instant, les acteurs concernés continuent de démentir ces rumeurs. Alfred Molina le confirme, Marvel tient à préserver le mystère. « Quand nous tournions, nous avions tous pour ordre de ne pas en parler, car c’était censé être un très grand secret. », déclare-t-il au sujet de son retour dans le film. Mais de nouvelles fuites pourraient en dévoiler un peu plus avant la sortie. No Way Home devrait arriver en salles le 17 décembre 2021.

Source : Variety