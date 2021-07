Le MCU dévoile les règles officielles du multivers

Kang le Conquérant redistribue les cartes du MCU – Crédit : Marvel Studios

Pour ceux qui l’ignorent encore, Loki a officiellement lancé le multivers dans son final. L’occasion pour les fans de découvrir Kang le Conquérant, capable de voyager dans le temps et les différents univers. Sans oublier les prochains films du Marvel Cinematic Universe (ou Multiverse ?) comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et comme toujours avec Marvel Studios, la feuille de route est parfaitement rodée. Kevin Feige, dirigeant de toute cette petite entreprise, était récemment l’invité d’un podcast. L’occasion pour le producteur de lancer officiellement le multivers du MCU.

L’apparition de Nick Fury a été bien reçue par les spectateurs

Etablir un multivers n’est pas aisé. L’existence de plusieurs univers parallèles c’est la tentation de tricher et le MCU veut s’assurer de ne pas tomber dedans. Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios, a donc dévoilé les règles précises pour la quatrième phase. Le producteur explique que « le multivers arrive en force » et confirme l’existence d’une réunion récente pour parler des futurs films. L’homme se félicite du succès du MCU et son point de départ : l’apparition de Nick Fury dans le premier Iron Man.

Lorsque Samuel L. Jackson est apparu pour la première fois à la fin de Iron Man, je pensais qu’un petit groupe réduit allait être enthousiaste et que nous allions devoir éduquer un public plus large à propos de Nick Fury mais presque de suite, si vous vous souvenez, tout le monde s’est emballé. – Kevin Feige

Kevin Feige veut conserver un « tableau blanc »

Crédit : Marvel Studios

Avec la venue du multivers, Kevin Feige dévoile l’une des règles : celle du « tableau blanc ». Auparavant, ce procédé n’a jamais été utilisé car conserver une continuité dans le MCU était plus aisé. Mais avec les univers parallèles, les scénaristes vont clairement en avoir besoin.

Avant, nous n’avions pas besoin d’un « tableau blanc » puisque tout était dans l’imagination collective. Juste avant la pandémie, nous avons commencé à nous dire que nous aurions besoin de ce procédé. – Kevin Feige

Le « tableau blanc » du MCU va donc se remplir petit à petit, au fil des productions. Plusieurs sont déjà prévues et les scénaristes ont intérêt à conserver le fil, instaurer des règles et ne pas tricher. Avec la venue de Kang le Conquérant, nul doute que la quatrième étape de l’univers connecté promet énormément aux spectateurs.

Source : ComicBook