Spotify pourrait augmenter son prix pour certains utilisateurs, êtes-vous concerné ?

Selon Bloomberg, Spotify va augmenter le prix des auditeurs de livres audio

L’augmentation serait de 1 ou 2 $

La formule Premium de base ne changerait pas de prix

Les prix ne font qu’augmenter. Netflix annonce constamment une hausse des tarifs et tous les services de streaming suivent, notamment dans le domaine musical. Après avoir menacé la France de faire grimper les prix face à la taxe CNM, Spotify s’apprête à le faire dans le monde entier selon un rapport de Bloomberg. Toutefois, cela ne concerna que les personnes qui écoutent des livres audio.

Jusqu’à 2 $ en plus par mois si vous écoutez des livres audio

Et là, nulle question d’évoquer la taxe CNM pour laquelle Spotify s’en est pris au gouvernement français sous forme de menace d’augmenter ses prix. La hausse serait de 1 ou 2 $ par mois en Angleterre ou encore en Australie. Idem pour les américains et, il y a fort à parier, pour la France.

Cette augmentation concerne les utilisateurs qui écoutent des livres audio sur Spotify. Si vous n’êtes pas intéressé par cette partie de l’application, la formule Premium restera au même prix selon Bloomberg, c’est-à-dire 10,99 € en France. Les utilisateurs auront accès à la musique et aux podcasts, mais pas aux livres audio.

Pas de nouveautés pour justifier cette hausse de prix

Il s’agit donc d’un supplément à verser à la plateforme de streaming qui est numéro 2 sur le secteur des livres audio. En grattant ici et là quelques dollars à des millions d’utilisateurs, Spotify s’assure de renflouer les caisses sans trop se fouler avec de nouvelles fonctionnalités qui justifieraient la hausse.

Malheureusement, en plus de cette possible hausse de prix justifiée par les livres audio et en France face à la taxe CNM, Spotify n’annonce pas de nouveautés majeures pour contrebalancer. Certes, le service de streaming a lancé les clips vidéo mais dans le fond, il ne s’agit que d’un gadget. Les utilisateurs se consolent toutefois avec l’IA qui permet de générer des playlists personnalisées.

Bien évidemment, il ne s’agit que d’une rumeur, elle reste donc à prendre avec des pincettes. Cependant, Bloomberg est une source très sérieuse et solide qui tape très souvent juste. Il y a donc fort à parier que cette augmentation pour les amateurs de livres audio soit une réalité dans les mois, voire les semaines, à venir.