Spotify teste un abonnement à 0,99 €/mois avec des publicités

Spotify teste un nouvel abonnement plus abordable à 0,99 $/mois. Il s’appelle « Spotify Plus » et il n’impose pas de restriction d’écoute. Cependant, les publicités sont toujours présentes avec cet abonnement à prix réduit.

Spotify est en train de préparer une formule « Lite » pour ses utilisateurs. Le géant du streaming musical qui a lancé des abonnements aux podcasts teste un nouvel abonnement très abordable auprès d’une poignée d’utilisateurs. Celui-ci s’appelle Spotify Plus. Il permet d’accéder aux fonctionnalités essentielles de Spotify à prix réduit. En effet, Spotify Plus coûte seulement 0,99 €/mois.

Spotify – Crédit : Omid Armin / Unsplash

La différence principale entre Spotify Plus et l’abonnement Personnel qui coûte 9,99 €/mois est la publicité. L’abonnement à 0,99 €/mois conserve effectivement les publicités qui coupent régulièrement votre écoute de musique, mais il a l’avantage de ne pas imposer de restriction d’écoute. D’ailleurs, les prix des offres Premium Étudiant, Famille et Duo ont récemment augmenté dans de nombreux pays, mais pas en France.

Accédez aux meilleures fonctionnalités de Spotify pour 99 centimes

Pour les utilisateurs, Spotify Plus est la solution idéale pour avoir accès aux fonctionnalités essentielles du service. Ils peuvent choisir le titre spécifique qu’ils veulent écouter parmi les millions disponibles sur la plateforme. Ils ont aussi la possibilité de passer à la chanson suivante un nombre illimité de fois. Ces deux fonctionnalités principales ne sont pas incluses dans l’offre gratuite de Spotify. En fait, Spotify Plus est un mélange entre l’offre gratuite et l’abonnement Personnel à 9,99 €/mois.

Avec la version gratuite de Spotify, les utilisateurs doivent toujours passer par la lecture aléatoire pour écouter les titres d’une playlist ou de leur album préféré. Par conséquent, un abonnement à seulement 0,99 €/mois sans aucune restriction d’écoute va certainement rencontrer un fort succès.

Néanmoins, l’abonnement Spotify Plus à prix réduit ne comprendra probablement pas le mode hors connexion. Celui-ci vous permet de télécharger de la musique afin d’écouter vos titres préférés sans connexion Internet. Enfin, le prix de Spotify Plus n’est pas encore fixé. Pour le moment, le service de streaming musical est en train de tester plusieurs fourchettes de prix pour déterminer celle qui sera la plus appropriée.

Source : Notebook Check