Squid Game devrait générer 900 millions de dollars pour Netflix

D’après Netflix 89 % des téléspectateurs qui ont commencé à regarder Squid Game l’ont fait pendant au moins 75 minutes. C’est à dire plus d’un épisode ! 66% des téléspectateurs, soit 87 millions de personnes ont réellement regardé le show au cours des 23 jours qui ont suivi sa première. Dans l’ensemble, les téléspectateurs ont apparemment passé plus de 1,4 milliard d’heures à regarder Squid Game. On comprend mieux que la série ai provoqué des pannes de réseau en Corée.

Netflix a refusé de commenter les chiffres. Un de leurs avocats a déclaré au média qu’il serait « inapproprié » de publier les données confidentielles contenues dans les documents.