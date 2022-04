Squid Game saison 2 : ces personnages seront de retour

Suite au succès phénoménal rencontré par la série sud-coréenne Squid Game sur Netflix, les fans attendent avec impatience la saison 2. Le géant des plateformes de streaming a déjà officialisé la deuxième saison, mais les informations sont encore limitées. Le créateur de la série, Hwang Dong-hyeok vient en tout cas de confirmer que deux personnages emblématiques de la première saison seront de retour.

Squid Game – Crédit : Netflix

Dans Squid Game, 456 joueurs financièrement désespérés participent à des jeux pour enfants. Ils ont l’espoir de gagner et de remporter l’énorme somme de 45,6 milliards de wons sud-coréens. Ces jeux inspirés des cours de récréation ont cependant la particularité d’être mortels. Les personnages qui n’ont pas survécu à la première saison ne pourront donc pas revenir, mais qu’en est-il des survivants ?

Seong Gi-hun et le Front Man reviendront dans la saison 2 de Squid Game, c’est officiel

À l’occasion de la conférence annuelle Contenders Television de Deadline organisée aux studios Paramount, Hwang Dong-hyeok et l’acteur Park Hae-soo qui interprète Cho Sang-woo ont été invités pour discuter de la saison 2. Le créateur de la série a révélé deux noms de personnages qui seront de retour. « Gi-hun, c’est sûr. Il reviendra, et je pense que le Front Man reviendra aussi ».

Seong Gi-hun joué par Lee Jung-jae était le personnage principal de la première saison. Il a réussi toutes les épreuves faciles et difficiles de Squid Game. C’est le grand vainqueur des jeux mortels. Après une longue dépression suite à son retour à la vie normale, Seong Gi-hun voulait prendre l’avion. En effet, il devait aller voir sa fille aux États-Unis dans le dernier épisode. Il a cependant fait demi-tour au dernier moment et il semblerait bien qu’il ait prévu de stopper les jeux. De son côté, le Front Man interprété par Lee Byung-hun est celui qui supervise toute l’organisation des jeux. Ancien vainqueur de la compétition, le Front Man a été retrouvé par son frère policier Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon), mais il l’a laissé pour mort dans la première saison.

Enfin, le créateur Hwang Dong-hyeok a aussi confirmé que les thèmes abordés dans Squid Game le seront aussi dans la deuxième saison et dans ses autres projets. Il a déclaré que : « pour ce projet et dans les projets futurs, il est impossible de ne pas tenir compte de la polarisation politique, des différences et difficultés culturelles, ainsi que des changements climatiques environnementaux qui se produisent. Je serai obligé d’observer et de critiquer et de continuer à traiter ces sujets dans de futurs projets ». Il fait peut-être référence au long-métrage encore plus violent que Squid Game qu’il est en train de préparer.

Source : Collider