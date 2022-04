Un film controversé, encore plus violent que Squid Game préparé par Hwang Dong-hyuk

Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série Netflix à succès Squid Game, a parlé de son prochain projet. Mais à la grande déception de certains, il ne s’agit pas de la saison 2 de Squid Game. Le créateur développe le film Killing Old People Club, basé sur un roman de l’essayiste italien Umberto Eco. Le film a actuellement le titre provisoire K.O. Club.

Il aurait déjà développé 25 pages pour le film, qu’il affiche comme un autre projet controversé. « Ce sera plus violent que Squid Game », a déclaré Hwang Dong-hyuk lors d’une session du MipTV lundi 4 avril.

Squid Game saison 2 n’est pas la priorité de Hwang Dong-hyuk

Les fans de Squid Game feraient mieux de ne pas retenir leur souffle. Ce même lundi, le créateur a admis qu’il n’a pas encore écrit le scénario de la saison deux et qu’il ne serait probablement pas publié avant fin 2024. Il n’aurait écrit que trois pages pour le moment…

Je dois travailler sur la saison deux. J’espère pouvoir la montrer aux fans d’ici la fin de 2024 Hwang Dong-hyuk

Si on en croit les propos de Hwang de novembre dernier, cette deuxième saison lui est imposée par le succès incroyable de Squid Game. S’il a validé le projet avec Netflix, on peut supposer qu’il nous fait une sorte de complexe créatif à la Georges R.R. Martin, l’écrivain derrière l’histoire de Game of Thrones. La pression et l’attente sont tellement énormes que le processus créatif s’en trouve bloqué en quelques sortes.

Il y a eu tellement de pression, tellement de demande et tellement d’amour pour une deuxième saison. Alors j’ai presque l’impression qu’on ne nous laisses pas le choix ! Hwang Dong-hyuk

Steven Spielberg adore Squid Game

D’après le site Variety, Hwang a déclaré que le plus grand éloge qu’il avait reçu à propos de son show venait de Steven Spielberg. Rencontré lors du déjeuner de remise des prix AFI le mois dernier, « Steven Spielberg m’a dit : ‘J’ai regardé toute ta série en trois jours et maintenant je veux voler ton cerveau !’ ».

« C’était comme le plus grand compliment que j’aie jamais reçu de ma vie parce qu’il est mon héros de cinéma. J’ai grandi en regardant ses films. »

