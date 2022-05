Squid Game, saison 2 : une fenêtre de sortie et une intrigue confirmées par Hwang Dong-hyuk

La deuxième saison de la série sud-coréenne à succès est très attendue depuis son officialisation par Netflix en début d’année. Dès sa sortie en septembre 2021, Squid Game est rapidement devenue un véritable phénomène, occupant le top 1 des séries regardées dans de nombreux pays à travers le monde. Le créateur Hwang Dong-hyuk doit donc produire une deuxième saison à la hauteur des attentes des fans. Il travaille aussi d’ailleurs sur un film controversé encore plus violent que Squid Game.

Squid Game – Crédit : Netflix

Dans une interview accordée à Vanity Fair, Hwang Dong-hyuk a donné plus de détails sur la prochaine saison de Squid Game. Il a notamment confirmé une fenêtre de sortie. La saison 2 de Squid Game arrivera sur Netflix fin 2023, voire début 2024. Il va donc falloir patienter un peu plus avant de retrouver Seong Gi-hun joué par Lee Jung-jae et le Front Man interprété par Lee Byung-hun. Le retour de ces deux personnages emblématiques de la série a effectivement déjà été confirmé le mois dernier.

La deuxième saison de Squid Game abordera le thème de la solidarité

Hwang Dong-hyuk n’a pas encore terminé le script de la saison 2 de Squid Game. Pour le moment, il a écrit trois pages d’idées initiales qui lui serviront à créer son scénario. Les jeux d’enfants mortels seront évidemment toujours aussi importants dans la prochaine saison. « L’humanité va être mise à l’épreuve à travers ces jeux une fois de plus », a précisé le créateur de la série.

Seong Gi-hun va probablement essayer de détruire ces jeux d’une manière ou d’une autre. Hwang Dong-hyuk a d’ailleurs ajouté que : « Je veux juste que Gi-hun ait une vie plus heureuse ». Quant aux thèmes abordés dans la deuxième saison, celui de la solidarité jouera apparemment un rôle important. « Je veux poser la question : ‘une véritable solidarité entre les humains est-elle possible ?’ », a teasé Hwang Dong-hyuk.

À la fin de la première saison, les joueurs auraient pu faire équipe et gagner ensemble au lieu de s’affronter. Le créateur de la série a d’ailleurs confirmé qu’il a volontairement laissé de la place pour cette interprétation. Cependant, les joueurs étaient trop « concentrés sur le désir de s’entre-tuer ». Cela sera peut-être différent dans les prochains épisodes.

