STALKER 2 : les développeurs dévoilent une déchirante vidéo de leur quotidien en Ukraine

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est le futur jeu vidéo développé et édité par le studio ukrainien GSC Game World, prévu sur PC Windows et Xbox Series. Les employés viennent de dévoiler une déchirante vidéo de leur quotidien sur place à Kiev, où certains sont restés pour prendre les armes et défendre leur pays de l’invasion Russe.