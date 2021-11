Star Wars : Boba Fett s’inspire d’une légende du cinéma

Boba Fett s’inspire d’un immense nom du cinéma – Crédit : Lucasfilm

L’univers de Star Wars regorge d’éléments appréciés par les fans. Et depuis l’acquisition de Lucasfilm, Disney met un point d’honneur à faire fructifier la mythologie de George Lucas. Le géant du divertissement profite de Disney+ pour proposer de nombreux programmes. On trouve The Mandalorian, The Bad Batch et très prochainement la série sur Obi-Wan Kenobi. Sans oublier The Book of Boba Fett dont le premier trailer dévoile des images sublimes. Mais saviez-vous que pour créer le chasseur de primes, George Lucas s’inspira d’un grand nom du cinéma ?

Clint Eastwood inspire directement Boba Fett

George Lucas aime beaucoup Sergio Leone – Crédit : Les Artistes Associés

Boba Fett, bien que peu présent dans la trilogie originale, fait figure de personnage majeur dans l’univers Star Wars. Si le chasseur de primes apparaît bien plus dans la prélogie, les fans attendent surtout sa série prévue pour le 29 décembre sur Disney+.

Après une première apparition dans (le très mauvais) Star Wars Holiday Special, le chasseur de prime se présente au cinéma dans L’Empire contre-attaque. C’est l’un des six chasseurs de primes engagés par Dark Vador pour mettre la main sur l’équipage de Faucon Millenium.

Alors qu’il semble mort dans Le retour du Jedi, on apprend que l’homme survit dans la seconde saison de The Mandalorian. Boba Fett aide le Mando à sauver Baby Yoda des griffes de Moff Gideon. On le découvre également s’emparer de l’ancien trône de Jabba le Hutt.

Et Dave Filoni, producteur de The Mandalorian, dévoile dans un documentaire que Boba Fett s’inspire d’un grand nom du Septième art : Clint Eastwood.

Il porte un poncho, comme Clint Eastwood. C’est une icône tirée de l’amour de George Lucas pour les westerns et plus particulièrement pour les bandits armés de Sergio Leone. Dans l’ADN de Star Wars, on ressent l’amour qu’il porte à ces films dont il s’inspire. Les éperons de cow-boys, c’est logique quand on y pense. Tout comme Obi-Wan ressemble à un samouraï. Cela tombe sous le sens lorsque vous savez que George Lucas a créé Star Wars. C’est son appréciation du Septième art, vraiment.

Une inspiration forte à l’origine de l’immense popularité de Boba Fett. En piochant dans les films qu’il aime, George Lucas imagine un personnage majeur de l’univers Star Wars.

Source : ScreenRant