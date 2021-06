Star Wars : pourquoi l’Empire a-t-il abandonné les Clones ?

Crédit : Lucasfilm

Star Wars nous en apprend toujours un peu plus sur sa mythologie. Alors que The Mandalorian a déjà révélé certaines informations cruciales sur le lore de la franchise, Disney n’a pas dit son dernier mot et prépare d’autres productions. En attendant de découvrir ces dernières, dont une trilogie retardée pour cause de pandémie, The Bad Batch est diffusé sur Disney+. L’occasion de suivre une équipe de clones « ratés » et, dans l’épisode 6, apprendre un élément intéressant. Celle de l’existence de données majeures entre les mains des cellules rebelles naissantes. Ce qui pourrait expliquer l’abandon des Clones par l’Empire…

Le prix des Clones n’est pas la cause de leur abandon par l’Empire

La Bad Batch est une équipe de clones à la personnalité unique – Crédit : Lucasfilm

Les Clones ont-ils été abandonnés par l’Empire pour une autre raison que celle connue ? C’est la question que soulève l’épisode 6 de The Bad Batch, disponible sur Disney+. Les événements se déroulent après La Revanche des Sith alors que les soldats sont déclassés malgré l’efficacité des puces de contrôle. Jusqu’à maintenant, on pensait que l’argument principal était celui de l’argent, les Clones étant très coûteux à produire par l’Empire. Si la réalité financière est sans doute exacte, on imagine mal Palpatine lâcher une armée obéissante pour une histoire d’argent.

Dans l’épisode 6 de The Bad Batch, l’équipe des Clones « ratés » rencontre les sœurs Rafa et Trace Martez. Ces membres des rebelles possèdent les données d’un ancien droïde tactique séparatiste conçu pour combattre les clones. Des informations que l’Empire veut détruire et circulent chez l’ennemi peu de temps après l’accession de Palpatine au trône impérial. Les droïdes tactiques sont des génies stratégiques, dotés de capacités d’analyse avancées et pouvant adapter leur style de combat. Certains étaient même en position de contrer des généraux Jedi précis en observant leurs tactiques. En ayant les données d’un droïde, les cellules rebelles naissantes nées après La Revanche des Sith avaient déjà une arme pour combattre les Clones. Pour l’Empire, autant les abandonner plutôt que risquer une défaite écrasante.

Un programme désormais inutile pour l’Empire

C’est donc probablement la raison pour laquelle l’Empire a mis hors service les Clones : ils étaient désormais inutiles. Le programme Stormtrooper permet à l’Empire de choisir une nouvelle vague de tacticiens avec des approches différentes, plus efficaces contre les rebelles. Même si, dans les faits, ces soldats se sont montrés bien moins efficaces que les Clones…

