Star Wars : Dark Vador a contrôlé une explosion mortelle grâce à la Force

Dark Vador est plus résistant que vous ne le pensez – Crédit : Lucasfilm

Dark Vador est l’un des méchants les plus emblématiques. Un seigneur Sith qui revient dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Si sa naissance et sa mort sont connues, le personnage nous révèle beaucoup d’éléments sur son histoire dans d’autres médias, comme les comics. Ces derniers nous ont appris que Anakin Skywalker voulait donner un autre nom à Luke ou encore qu’il peut survivre sans sa tenue. Mais aujourd’hui, une bande dessinée révèle que Dark Vador a survécu à une explosion mortelle. Notons que cet arc appartient à Legends. Cela veut donc dire que le comics a beau être officiel, les éléments ne sont pas canon dans la mythologie !

Dark Vador contrôle une explosion grâce à la Force

Star Wars: Darth Vader and the Lost Command nous apprend l’une des missions les plus périlleuses de Dark Vador. Peu de temps après La revanche des Sith, le seigneur Sith est convoqué par son mentor, Palpatine. Dark Sidious lui demande de partir à la recherche du fils de Wilhuff Tarkin et son Destroyer stellaire disparu. Dark Vador traverse la Nébuleuse Fantôme pour trouver le dernier emplacement connu de l’homme et découvre un droïde protocolaire qui attendait la venue de l’Empire. Le robot informe le seigneur Sith que le fils de Tarkin est son maître et doit lui remettre un cadeau. Ce cadeau, c’est une explosion que Dark Vador parvient à contrôler grâce à la Force avant qu’elle ne balaie tout sur son passage ! Il protège même les soldats de l’Empire présents, preuve qu’un peu de lumière vivait encore en lui.

Dark Vador est l’un des plus grands maîtres de la Force

Anakin Skywalker a une grande maîtrise de la Force – Crédit : Lucasfilm

Si Dark Vador a pu contrôler l’explosion, le souffle a endommagé son armure, notamment l’unité thoracique responsable des fonctions vitales. Malgré tout, le seigneur Sith poursuit son voyage dans la Nébuleuse Fantôme. Celui qui était autrefois Anakin Skywalker est capable de survivre sans pendant un moment. On le voit notamment retirer son casque au moment de faire face au fils de Tarkin. C’est grâce à la Force qu’il peut accomplir de tels exploits.

Bien que cet exploit ne soit pas canon, il prouve que Dark Vador reste l’un des plus grands maîtres de la Force. Le seigneur Sith a une incroyable puissance, à la hauteur de sa destinée. Celle d’un homme blessé, passant du Côté Obscur de la Force avant de retourner vers le bien dans son dernier souffle…

