Star Wars : Palpatine peut éliminer Dark Vador à tout moment

Dark Vador est le plus grand méchant de l’univers Star Wars. Ou du moins le plus iconique. Autrefois Anakin Skywalker, celui qui aurait pu donner un autre nom à Luke a traversé bien des épreuves. Devenant seigneur Sith et le disciple de Palpatine, l’homme s’est racheté avant sa mort. Dark Sidious est un personnage vil et malin aux nombreuses connexions. C’est grâce à sa ruse, en plus d’un grand pouvoir, que Palpatine est intronisé Empereur. L’homme avait donc conscience que Dark Vador pourrait, dans le futur, représenter une menace. Et Palpatine avait une arme sous la main pour détruire le seigneur Sith… Le costume de feu Anakin Skywalker, nécessaire à sa survie, permet de contrôler son corps. Une révélation faite dans le comics Star Wars: Darth Vader #13.

Sly Moore, fidèle conseillère de Palpatine, est chargée d’éliminer Dark Vador

Alors que Dark Vador échoue à faire basculer Luke Skywalker du côté obscur de la Force, Palpatine détruit son costume et envoie un assassin à ses trousses, Ochi. Le Sith échoue dans sa mission, remplacé par Sly Moore, beaucoup plus fiable. La mercenaire s’était déjà familiarisée avec Dark Vador et ses méthodes. Sly Moore tente de stopper sa cible avec une armée de Star Destroyers et chasseurs TIE. Finalement, l’affrontement prend fin quand un monstre spatial géant apparaît et menace de détruire la flotte.

Dark Vador s’échappe et se soumet de nouveau à Palpatine, récupérant son costume. Puis le seigneur Sith commence sa chasse de Han Solo, mais Sly Moore entretient toujours une forte rancœur à son égard.

Palpatine, lui, ne veut pas mettre fin à ce conflit. Il voit s’affronter son apprenti et Sly Moore, sa plus grande conseillère. Cet affrontement va mettre Dark Vador en difficulté et révéler une faille dans son costume.

Le costume de Dark Vador peut être contrôlé

Car Sly Moore et Dark Vador ont beau obéir tous deux à Palpatine, il existe une lutte interne dans l’Empire. La conseillère de Dark Sidious est consciente d’une faille dans l’armure de son adversaire. En entrant un certain code, il est possible de prendre le contrôle du seigneur Sith. Avec un droïde, elle tente alors de pousser Dark Vador à se décapiter mais échoue. Il faut dire que le personnage n’est pas n’importe qui et parvient à reprendre le contrôle grâce à la Force. Le seigneur Sith fait alors sauter le robot !

Dark Vador a régulièrement été confronté à des menaces dangereuses. Bien qu’un adversaire au sein de son camp ne soit pas nouveau, que Sly Moore connaisse le code de son costume n’est pas une bonne nouvelle. L’une des plus proches chancelière de Palpatine, au courant de sa trahison avant tout le monde. Dark Sidious ne souhaitant pas interrompre cet affrontement, le seigneur Sith va devoir se débarrasser lui-même de Sly Moore.

