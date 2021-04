Star Wars : Disney confirme deux personnages non-binaires dans La Haute République

Depuis le rachat de Star Wars en 2012, Disney a donné une nouvelle direction à la saga. Les nouveaux projets fusent, avec de nombreux films et séries Star Wars en production pour venir alimenter le catalogue de Disney+. Mais outre la quantité et la qualité, Disney prône également l’inclusion dans ses œuvres. Ainsi, la firme de Mickey vient de confirmer le caractère non-binaire de deux personnages de La Haute République, qui ont déjà été introduits dans la série de comics.

Star Wars : La Haute République. Crédit : Twitter/@StarWars_Direct

Teret et Ceret, stars du sixième comics de La Haute République

Disney a confirmé que le nouvel arc scénaristique de la saga Star Wars, La Haute République, comporte deux personnages non-binaires qui sont apparus dans le deuxième épisode. Ces deux personnages seront d’ailleurs en vedette du sixième comics, et apparaîtront sur la première de couverture.

Les personnages en question sont les « bond-twins », dont on ne connait toujours pas la désignation traduite en français. Ces deux personnages, Teret et Ceret, font partie de l’Ordre Jedi à l’époque de la Haute République. Leur connexion est censée aller bien plus loin que le lien qui relie des jumeaux ou jumelles, puisque qu’elle leur permet par exemple de finir leurs phrases respectives. Les deux personnages peuvent également communiquer sous certaines formes à de grandes distances. Le lien est donc en l’occurrence physique mais également mental.

On #TransDayOfVisibility, Lucasfilm have officially released a new cover for The High Republic comic series showcasing Terec and Ceret, trans non-binary Jedi 🏳️‍⚧️ ❤️ pic.twitter.com/ocTf03i4yZ — Star Wars Holocron (@sw_holocron) March 31, 2021

Star Wars : Disney a pris une direction radicalement différente de celle de George Lucas

Avec La Haute République, Disney a introduit beaucoup de nouvelles œuvres. En effet, en plus de la série de comics, une série de roman est en cours d’écritures, et le premier tome, La Lumière des Jedi, est déjà disponible. Même si pour l’instant, l’aspect scénaristique ne peut pas encore être jugé, la plupart des lecteurs s’accordent à dire que la série de comics propose une belle addition à l’univers très dense créé par George Lucas. Pourtant, ce dernier n’est pas toujours d’accord avec les choix scénaristiques de Disney, et ne s’en cache pas.

Mais la nouvelle direction a quand même l’avantage de proposer une tonne de contenu aux fans, qui peuvent aisément faire leur choix entre the Mandalorian, La Haute République, et The Clone Wars notamment. Mais on n’en est encore qu’au début, puisque Disney compte alimenter sa plateforme de streaming Disney+ avec de toutes nouvelles séries très bientôt, notamment The Bad Batch, Ahsoka et surtout Obi-Wan Kenobi, qui va réunir à nouveau les mythiques Ewan MacGregor et Hayden Christensen.

