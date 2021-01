Star Wars : Ce que pense George Lucas des films Disney

Depuis 2012, Disney a livré cinq films issus de la franchise Star Wars. Et le regard critique de Lucas est scruté à la loupe. Si le travail des studios est inspiré du travail de son créateur, il prend dorénavant davantage de libertés. L’opinion de Lucas pèse toujours autant dans la balance, pour les critiques comme pour les fans du genre. Mais si ce dernier a adoré certains projets, il a aussi affirmé parfois sa déception. Lucas est respecté, pour ses multiples sources d’inspiration et sa culture en la matière.

Lucas a une opinion bien tranché sur les films Disney – Crédit : Walt Disney Studios

Depuis le rachat de la marque, Disney a énormément transformé l’univers original de Lucas. Mais l’influence du réalisateur reste palpable dans le développement de chaque nouveau projet.

Le poids d’un héritage

The Force Awakens , sorti en 2015, a reçu de nombreuses critiques de la part de Lucas. Le créateur a pointé du doigt le manque d’originalité du film. Et malgré la présence d’une équipe créative bien intentionnée, la magie n’a pas totalement opéré. Le livre de Bob Iger, The Ride of a Lifetime, aborde largement le sujet.

Juste avant la sortie mondiale, Kathy a projeté The Force Awakens pour George. Il n’a pas caché sa déception. « Il n’y a rien de nouveau« , a-t-il dit. Dans la trilogie originale, il était important pour lui de présenter de nouveaux mondes, de nouvelles histoires, de nouveaux personnages et de nouvelles technologies. « Il n’y a pas assez de sauts visuels ou techniques en avant » ajoute Lucas.

Lucas a fourni de nombreux documents de travail. Mais ces derniers ont tout bonnement été ignorés par Disney. Le créateur n’a pas caché sa déception à ce sujet. « Ils ont décidé de ne pas utiliser ces histoires. Ils voulaient créer leur propre scénario. Mais je reste investi. Je vais finir par causer des problèmes, car il ne respecteront pas mes volontés. Alors je me résigne et je les laisse suivre leur propre chemin » témoigne ainsi le réalisateur.

Le projet qui a le plus enthousiasmé Lucas reste sans doute Solo. Il a d’ailleurs apporté un large soutien au réalisateur, Ron Howard. Mais Lucas a su laisser toute sa place à Howard. Sans jamais interférer sur son travail, il est simplement venu en appui sur le tournage. Son regard comptait beaucoup, sans jamais être trop intrusif.

Mais désormais, Lucas semble prendre davantage de recul sur le travail Disney. Ses commentaires se font de plus en plus rares. Et il a même brillé par son absence lors de la première du dernier film. Les fans pensent fermement qu’il n’approuve plus le travail effectué par le studio. C’est désormais par son indifférence manifeste que Lucas brille sur le sujet.

