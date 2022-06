Star Wars : Hayden Christensen voudrait explorer d’autres histoires de Dark Vador

Hayden Christensen a fait son retour dans la peau de Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi en cours de diffusion sur Disney+. D’ailleurs, l’épisode 4 de la série explique une séquence cruciale du film Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. Suite au succès rencontré par Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen aimerait revêtir la cape d’Anakin Skywalker pour de nouvelles histoires.

Hayden Christensen dans Obi-Wan Kenobi – Crédit : Disney+

Lors d’une interview accordée à Screen Rant pour discuter d’Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen a révélé qu’il est partant pour explorer de nouvelles histoires de Dark Vador, en particulier celles des comics Star Wars. Comme l’a récemment confié Kathleen Kennedy qui est la présidente de Lucasfilm, les nouvelles histoires de la franchise Star Wars sur petit et grand écran sont fortement inspirées par les jeux vidéo. Les comics pourraient aussi servir de base à de nouvelles histoires télévisées, selon Hayden Christensen.

À lire aussi > Star Wars : Hayden Christensen (Anakin) a inventé sa propre langue dans l’Attaque des clones

Hayden Christensen a lu les comics de Dark Vador

L’acteur d’Anakin Skywalker a dévoilé que : « j’aimerais certainement continuer avec ce personnage, et j’ai l’impression qu’il y a plus à faire. Mais nous verrons… En préparant cela, j’ai fait autant de recherches que possible. Et j’ai pu lire certains de ces comics de Dark Vador, ces comics standalones qui se concentrent uniquement sur Dark Vador, et il y a des trucs vraiment intéressants là-dedans ».

Après une série consacrée à Din Djarin alias Le Mandalorien, puis à Obi-Wan Kenobi, Disney+ pourrait-il dédier une série à Dark Vador ? Ce n’est pas impossible, mais rien n’a encore été annoncé. Une telle série pourrait suivre Anakin Skywalker au début de l’Ère Impériale. Disney+ pourrait ainsi explorer la dynamique entre Dark Vador et l’empereur Palpatine.

En tout cas, Hayden Christensen a ajouté que : « j’adorerais recommencer » en parlant de son rôle de Dark Vador. Il n’est effectivement pas près de quitter Star Wars puisque son personnage aura une apparition dans la série Ahsoka qui s’est récemment dévoilée dans un nouveau trailer. D’ailleurs, Ahsoka Tano n’était pas la première apprentie d’Anakin Skywalker qui a eu un Padawan avant elle.

Source : Screen Rant