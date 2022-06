Star Wars : Anakin Skywalker avait une autre apprentie avant Ahsoka Tano

Anakin Skywalker © 20th Century Fox, Lucasfilm Ltd.

Ahsoka Tano, qui fut une Padawan de l’Ordre Jedi durant la Guerre des Clones, est connue pour être la Commandante de la Grande Armée de la République. Avant de quitter l’Ordre pour partir à la recherche du Grand Amiral Thrawn, Ahsoka était également connue pour être la Padawan d’Anakin Skywalker. Mais saviez-vous qu’il avait une autre apprentie avant elle ?

L’information provient d’un tout nouveau livre de Mike Chen, intitulé Star Wars: Brotherhood. Le livre révèle énormément de détails sur ce mystérieux personnage et surtout, sur le lien particulièrement fort qu’elle avait tissé avec Anakin. On vous résume ce que l’on sait à son sujet.

Anakin avait une apprentie avant Ahsoka

Ainsi, Mill Alibeth, une Zabrak qui aura vécu à la fin de l’ère de la République, était la première apprentie d’Anakin Skywalker, bien avant Ahsoka Tano. En tant qu’initiée et particulièrement sensible à la Force, Alibeth possédait de puissants pouvoirs empathiques qui lui étaient difficiles à contrôler. Il lui suffisait de faire face à n’importe quelle forme de violence pour que Mill ressente de graves nausées.

Au début de la Guerre des Clones, Anakin et Mill se sont tous les deux retrouvés sur la planète Langston, attaquée pour ses ressources naturelles par la Confédération des Systèmes Indépendants. Alors qu’il venait tout juste d’être fait Chevalier Jedi, il se lia à elle pour l’aider à combattre. Fasciné par son lien avec la Force, il deviendra ensuite son Maître Jedi, mais de manière officieuse.

Épuisée par la guerre, Mill essayera ensuite de se couper de la Force, tout comme Anakin après la mort de Qui-Gon. Elle partira malgré tout aux côtés d’Anakin pour sauver Obi-Wan Kenobi, emprisonné sur Cato Neimoidia. Sous le regard admiratif d’Anakin, et malgré les douleurs terribles qu’elle ressentait face à tant de violence, Mill arrivera finalement à sauver Obi-Wan.

Souhaitant rester neutre (comme Ahsoka le fera plus tard), Mill refusera ensuite de rejoindre l’Ordre Jedi. Devenue particulièrement proche d’Anakin, elle sentait ses doutes et l’obscurité l’envahir ; elle lui dira de toujours suivre son cœur et surtout, lui demandera qu’il ne devienne jamais serviteur de la Force. Un conseil qui aura sûrement aidé Anakin à revenir du côté lumineux de la Force, le jour où Luke en avait le plus besoin…

Enfin, sachez que pour créer le personnage de Mill Alibeth, Mike Chen se sera inspiré du personnage de Nausicaä, tiré du film d’animation éponyme d’Hayao Miyasaki. Tous les détails sont à retrouver dans le livre Star Wars: Brotherhood, sorti le 10 mai 2022.