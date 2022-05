Star Wars : la mort alternative de Dark Vador forme une boucle

George Lucas a pensé à tout ! – Crédit : Lucasfilm

Vous n’êtes pas sans savoir qu’à la fin du mois, Disney+ débute la diffusion de la mini-série Obi-Wan Kenobi avec un trailer final disponible. L’occasion de retrouver le Jedi mais surtout son apprenti d’autrefois, Anakin Skywalker… Ou plutôt Dark Vador ! Tout le monde connaît son arc de rédemption dans Le Retour du Jedi. Le Sith retourne du côté obscur de la Force avant de périr dans les bras de son fils, Luke Skywalker. Mais saviez-vous que sa chute dans la lave de Mustafar provoquant des blessures graves a été pensée bien avant la prélogie ?

Un destin scellé en forme de cercle

Un duel préparé bien avant sa mise en scène – Crédit : Lucasfilm

Les fans de Star Wars savent que les brûlures graves de Dark Vador proviennent de sa chute dans la lave de Mustafar. Un événement montré dans La revanche des Sith mais présentée bien avant. Dans le numéro 2 de Star Wars Monthly en 1978, on apprend que l’homme est « tombé dans une fosse volcanique » lors d’un duel contre Obi-Wan Kenobi. Plus tard, la novélisation du Retour du Jedi présente le Jedi dévoiler à Luke Skywalker que son père « est tombé dans une fosse en fusion. Lorsqu’il s’est extirpé de cette lave ardente, le changement a été gravé en lui pour toujours. Il devient Dark Vador sans la moindre trace d’Anakin ». Un texte rédigé en 1983, bien avant la prélogie !

À l’origine, Le Retour du Jedi prévoyait une autre fin entre Luke Skywalker, Dark Vador et Palpatine sur une lune forestière devenue plus tard Endor. Lieu où se trouve une cuve de lave au-dessus du trône de l’Empereur au fond d’un Palais de l’Empire. Mais manque de budget oblige, le duel se retrouve déplacé sur la seconde Etoile de la mort.

George Lucas envisage cette fin en forme de boucle. Dark Vador naît dans les flammes ardentes et est sauvé par Luke Skywalker dans cette même lave en fusion. Ce que le maître d’Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, n’a jamais pu accomplir.

Cette fin alternative abandonnée prouve que depuis le début, George Lucas pense à Mustafar. Même avant la prélogie. Mais manque de budget oblige, le destin en forme de boucle pour Anakin Skywalker-Dark Vador se voit abandonné.

