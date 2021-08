Star Wars : La résurrection de l’empereur enfin expliquée

Un article paru sur le site officiel de Star Wars explique comment Palpatine a survécu et est revenu.

Le retour du personnage emblématique dans la saga avait fait couler beaucoup d’encre. En 2019, le film Star Wars : The Rise of Skywalker nous révélait un lien familial inattendu. Palpatine était en réalité le grand-père de Rey. Après des décennies à se cloner lui même et à rassembler une gigantesque armée sur Exegol, il avait fait son retour sur le devant de la scène.

L’empereur Palpatine, Star Wars, l’Ascension de Skywalker. Crédits : Lucasfilm

Dans une nouvelle édition de Star Wars Inside Intel, Emily Shkoukani nous aide à comprendre mieux. Dans un article sur StarWars.com, elle explique en détail les périples de l’empereur entre la fin du sixième volet et sa réapparition.

Impossible d’évoquer la survie de Palpatine sans parler du phénomène de contingence. Obsédé par sa propre mort, il avait prévu qu’un plan bien précis se déclenche si sa dernière heure venait à sonner. Les livres Star Wars : Lost Stars et Star Wars: Aftermath avaient déjà offert quelques descriptions du phénomène. Mais jamais encore celui-ci n’avait été décrit dans son utilisation par l’empereur.

Chercher l’enveloppe idéale

Palpatine et son groupe de fanatiques « Eternel Sith » s’étaient installés sur Exegol. Sur cette planète ils expérimentaient le clonage et ils créaient une armée. L’armée faisait partie du plan de l’empereur, car elle devait servir à son retour, après sa mort. Lorsque Dark Vador le tue sur la deuxième étoile de la mort, sa conscience se réfugie dans un des clones prévu à cet effet. Le corps du clone étant trop faible, Palpatine décide d’en créer plusieurs. La mission qu’il leur donne, c’est de trouver un corps assez puissant pour contenir sa force. C’est par leur intermédiaire qu’il parvient à trouver Rey, candidate idéale. Usant donc de toutes les méthodes, il parvient à l’attirer doucement dans son piège.

Pour faire court, l’empereur avait très bien prévu sa mort. Il avait préparé celle-ci en passant des années à créer des clones plus ou moins ratés de lui même pour revenir un jour régner sur la galaxie.

Source : Comicbook