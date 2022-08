Star Wars : les Jedi peuvent « voler » mais jamais au bon moment

Les Jedi peuvent-ils voler ? Le roman En pleines ténèbres (Star Wars: Into the Dark) nous en apprend un peu plus à ce propos !

Les Jedi possèdent la capacité de « voler » – Crédit : Lucasfilm

On ne présente plus Star Wars, franchise culte désormais détenue par Disney. Depuis, le géant du divertissement livre des séries sur Disney+ comme The Mandalorian ou Obi-Wan Kenobi. Sans oublier Andor, dont la sortie pour août se prépare avec un trailer somptueux. En attendant de découvrir cette production, creusons un peu la mythologie de Star Wars et une question épineuse. Si les Jedi peuvent utiliser la Force pour voler, pourquoi ne le font-ils pas ?

Impossible de « voler » pendant une situation stressante

Les Jedi peuvent faire léviter des objets – Crédit : Lucasfilm

Depuis plusieurs années, on sait que les pouvoirs Jedi vont plus loin que sortir un X-Wing d’un marécage. Mais les sensibles à la Force peuvent-ils voler ? Car jusqu’à maintenant, personne n’a été vu en train d’utiliser une telle capacité. Rey peut léviter au-dessus du sol et des vaisseaux ont déjà été déplacés. Le roman En pleines ténèbres (Star Wars: Into the Dark) sorti en 2021 nous en dit plus.

Dans ce roman, alors que la pilote Affie Hollow transporte Dez Rydan, elle se demande : « Vous, les Jedi, vous savez voler non ? » Ce à quoi son interlocuteur lui répond : « Nous ne savons pas voler. Certains peuvent léviter mais c’est très compliqué à faire et difficile dans des situations stressantes ». Affie Hollow se paie alors le Jedi : « Vous êtes en train de me dire que vous ne pouvez voler que lorsque vous n’en avez pas besoin ? À quoi ça sert au juste ? ».

Que les Jedi ne sachent pas voler n’a rien d’étonnant en soi. D’un point de vue narratif, ces combattants disposent déjà de pouvoirs puissants. Dans La menace fantôme, Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn utilisent une super-vitesse basée sur la Force. Une capacité un peu trop puissante mais surtout ridicule à l’écran…

En revanche, comme dans The Clone Wars, les Jedi peuvent se rattraper en douceur grâce à la Force lors d’une chute. Les sensibles à la Force peuvent aussi sauter par-dessus de grosses distances.

Source : CBR