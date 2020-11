Star Wars: Lucasfilm veut introduire un Jedi transexuel dans le prochain volet

Depuis le départ, Disney tend à diversifier la franchise Star Wars. Après avoir introduit à l’écran des acteurs de couleurs comme John Boyega, le studio compte bien représenter cette fois la communauté LGBT. Pratiquement inexistante à l’écran, Lucafilm doit enfin lui offrir une meilleure représentation. Mais les choses semblent avancer dans le bon sens. Car Daniel Richtman vient de confirmer la volonté de mettre en scène un Jedi trans dans le prochain projet.

La communauté LGBT enfin à l’honneur chez Lucasfilm – Crédit : Lucasfilm Ltd

Pronostiqueur sur le site Patreon, Richtman confirme que le studio affirme haut et fort son souhait. Reste à savoir, comment un tel personnage pourrait être présenté au sein même de la saga légendaire.

Star Wars : La communauté LGBT s’invite enfin chez Lucasfilm

Impossible pour le moment d’en savoir davantage sur la nature du rôle même qui sera créé à cette occasion. Richtman espère que ce nouveau Jedi tiendra une place importante dans la saga. Si Disney n’offrait qu’une présence mineure et tout juste symbolique à un représentant de la communauté LGBT, l’entreprise paraîtrait bien vaine.

Richtman va d’ailleurs plus loin dans son raisonnement. Pour le pronostiqueur, les plus grandes avancées de la représentation LGBT se font à la télévision et non au cinéma. Il ne serait donc pas étonnant de voir débarquer ce nouveau Jedi dans une série estampillée Disney+, plutôt que sur grand écran. D’ailleurs Din Djarin est actuellement à la recherche de Jedi dans The Mandalorian. Il est donc possible qu’un Jedi trans apparaisse dans certains spin-off à venir du programme à succès.

Quelque soit la forme que prendra ce personnage, c’est une nouvelle encourageante pour l’avenir même de Star Wars. Disney vient d’ailleurs d’affirmer son combat pour la diversité avec la mini-série animée The Owl House. Le programme met en scène pour la première fois une adolescente qui tombe amoureuse d’une autre fille, sorcière de son état. La série va même plus loin en affirmant la bisexualité de son héroïne.

Après quelques années rétrogrades, Star Wars s’accorde enfin avec l’ère du temps en défendant la cause LGBT au sein même de son univers. Et on ne peut que remercier Disney pour avoir donné une impulsion plus que nécessaire à ce projet.

