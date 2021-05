Star Wars : que mangent les habitants d’une galaxie lointaine, très lointaine ?

Star Wars ne se concentre pas vraiment sur l’alimentation de ses peuples aliens. Les considérations alimentaires des habitants de la galaxie ne sont évidemment pas une priorité. On peut le comprendre, tant les guerres, les rebellions et les trahisons secouent l’histoire de la saga. Cependant, la saga Star Wars dévoile un certain nombre de mets servis aux personnages de la saga, qui mettent parfois en valeur des similitudes mais aussi de grandes différences par rapport à notre nourriture humaine.

Luke Skywalker partage un repas avec Maître Yoda sur Dagobah. Crédit : Lucasfilm

Star Wars : la nourriture, une affaire de races et de planètes

Bien évidemment, il serait très compliqué de résumer l’alimentation de Star Wars. Chaque race a des préférences différentes, et il y en a énormément dans Star Wars. Les Rodiens, race de Greedo, abattu en duel par Han Solo, les Togruta, race d’Ahsoka Tano, les Trandoshan, race de Sskeer, nouveau Maître Jedi dans la Haute République introduit dans La Lumière des Jedi… ne sont qu’un tout petit échantillon de la variété de races présentes dans Star Wars, qui se dénombrent par centaines. Certaines espèces préfèrent des aliments qui ne nous siéraient gère, comme bébé Yoda, qui a des goûts très… particuliers.

L’alimentation des habitants de la galaxie dépend également de la planète sur laquelle le repas est servi. La plupart du temps, dans les mondes reculés, les habitants font avec ce qui est produit localement. Mais certaines planètes ont leurs spécialités. Par exemple, Tatooine fabrique un lait bleu très célèbre. Naboo, dont Padmé a été la reine, puis la sénatrice, produit de nombreux fruits, comme celui qu’Anakin fait léviter dans L’Attaque des Clones. Coruscant propose des boissons variées, servies dans ses bars célèbres.

Star Wars : des aliments similaires aux nôtres… mais une diversité quasi illimitée

La plupart des mets présents dans Star Wars sont, comme chez nous, de la viande, du poisson, des fruits, des légumes. Dans les œuvres du canon, on peut notamment voir des salades, des steaks, du pain, et des desserts. La grande différence, c’est la variété, puisque les aliments proviennent des quelques milliards de planètes habitables de la galaxie. D’autre part, une grande partie des civilisations de Star Wars sont beaucoup plus avancées que l’humanité. Ainsi, certains mets sont issus de technologie avancées, comme les rations servies dans les vaisseaux, conçues dans un but d’efficacité nutritive plutôt que de plaisir gustatif, un peu à la façon de nos aliments lyophilisés.

Dans La Lumière des Jedi, le système agricole Hetzal est décrit comme largement dédié à l’agriculture. Le système a notamment un grand savoir faire au sujet de la culture et de la modification d’espèces de fruits et de légumes. Parmi les spécialités de Hetzal Prime, on compte notamment le melon de glace et le mellifruit, entre autres. Les aliments sont cultivés, reproduits et améliorés, puis stockés, et envoyés dans toute la galaxie grâce aux technologies de transport avancées. Les planètes les plus riches profitent donc de mets produits dans toute la galaxie, proposant une variété immense d’aliments à leurs habitants.

Source : screenrant.com