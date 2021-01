Star Wars : Disney explique les 3 ères qui seront développées

La saga Skywalker est terminée et l’univers Star Wars s’étend à 3 nouvelles lignes temporelles : la Haute République, l’Âge sombre et l’ère du Mandalorien.

L’histoire de Star Wars est traditionnellement centrée sur les Skywalker, de puissants Jedi destinés à ramener l’équilibre dans la Force. Anakin Skywalker était l’élu dans la trilogie préquelle, son fils Luke a fini par le ramener et le sauver du côté obscur et enfin, Rey a pris la relève dans la trilogie suivante.

Source : StarWars.com

Mais la saga Skywalker s’est achevée à la fin de Star Wars : The Rise of Skywalker. Elle peut donc s’étendre à d’autres territoires. Parfois, c’est littéralement le cas, Timothy Zahn écrit une série de romans se déroulant dans les régions inconnues, l’Ascendance de Chiss, qui semble déconnectée de la franchise principale avec seulement quelques références aux Sith et aux Jedi. Lucasfilm, de son côté, semble se concentrer sur 3 nouvelles périodes dont certaines n’étaient même pas évoquées dans l’ancien univers élargi (non-canon désormais).

Cela signifie que la période s’annonce excitante pour les fans de Star Wars étant donné que la franchise change radicalement de direction. Une série de romans, comics et même une série Disney+ promet de redéfinir la Force elle-même et de faire la lumière sur l’histoire des Jedi. L’âge sombre du règne de l’Empire sera exploré via d’autres médias en gardant le focus sur Dark Vador et l’émergence de la Rébellion. Finalement, The Mandalorian s’est avéré être la première série située entre la trilogie originale et les suites.

La Haute république

Dans le premier film Star Wars, Obi-Wan Kenobi présente à Luke le sabre laser comme « l’arme noble d’une époque civilisée ». Cette époque est l’ère de la Haute République, que l’on situe environ 200 ans avant les événements de Star Wars : Episode I — la menace fantôme.

C’était un âge où la République était forte et où la confiance accordée aux Jedi était flagrante à travers la galaxie. C’était bien avant que le linceul du côté obscur ne vienne voiler la Force, et par conséquent, une époque où la force des Jedi était bien plus grande. Lucasfilm racontera l’histoire de cette ère au travers de différents médias. Elle commence par le superbe roman de Charles Soule : Light of the Jedi.

L’histoire devrait se situer environ 10 ans avant la préquelle si l’on en croit le web-comics chinois appelé The Vow of Silver Dawn qui se passe 82 ans avant la bataille de Yavin. Lucasfilm a également annoncé une série, L’Acolyte, qui devrait se situer à la toute fin de cette période.

L’âge sombre

L’âge sombre est une période pendant laquelle la galaxie avait perdu espoir, la lumière des Jedi y semblait éteinte à jamais. Elle démarre avec la scène finale de Star Wars : Episode III — la revanche des Sith jusqu’à l’arrivée de Luke dans l’Alliance rebelle. La puissance et la cruauté de l’Empire n’ont cessé de s’étendre pendant l’âge sombre. La quête de Dark Vador, à savoir éliminer les survivants de l’Ordre 66, est au centre de toutes les attentions et se développe dans Star Wars Rebels et Jedi : Fallen Order. Il y aura aussi un focus sur l’avènement de la rébellion, thème exploré par Solo : A Star Wars Story et Rogue One : A Star Wars Story.

Lucasfilm a annoncé 3 nouvelles séries pour cette période. Star Wars : The Bad Batch, un spin off de Star Wars : The Clone Wars, raconte l’histoire d’un groupe de Troopers qui déserte l’Empire naissant. Selon Disney, le groupe va devoir se faire sa place comme une équipe de mercenaires et devrait rencontrer des criminels bien connus comme les Hutts ou Crimson Dawn.

Plus excitant encore, une série sur Obi-Wan Kenobi devrait se tenir 10 ans après la bataille entre Obi-Wan et Anakin. Le casting annoncé avec Ewan McGregor et Hayden Christensen laisse présager une rencontre entre les 2 protagonistes qui n’a été mentionnée nulle part jusqu’alors. Enfin, il y a Andor, avec Diego Luna de retour dans une préquelle de Rogue One.

L’ère de The Mandalorian

Dernièrement, il y a eu un autre grand saut temporel, celui entre le Retour du Jedi et L’éveil de la Force. Celui-ci est en train de se remplir par une série de show sur Disney+. The Mandalorian démarre 5 ans après le Retour du Jedi, dans une période de paix fragile au sein de la galaxie. La série montre que la guerre avec l’Empire n’est pas complètement terminée avec des protagonistes comme Moff Gideon qui réorganise ses forces dans la Bordure Extérieure. L’antagoniste principal de cette période devrait être le grand amiral Thrawn, un stratège militaire de Chiss et le seul alien à atteindre un si haut rang dans l’Empire grâce à son génie stratégique.

La saison 2 de The Mandalorian va donner 2 spin off : Ahsoka et The Rangers of the New Republic. Le premier parlerait de la quête d’Ahsoka Tano et la recherche de son ami Ezra Bridger alors que le second raconterait l’histoire d’un groupe de pilote de X-Wing envoyé restaurer l’ordre dans la Bordure Extérieure. Selon Disney, ces 3 séries devraient avoir lieu dans la même ligne temporelle et se recouper dans un final épique à la manière de Marvel Studios et du MCU.

Pour terminer, The Mandalorian révèle, en post crédit du final de la saison 2, un projet : The Book of Boba Fett. SI peu d’informations sont disponibles sur ce projet, on peut supposer qu’il se passera principalement sur Tatooine avec un Boba Fett qui tente de s’établir comme une force sur laquelle il faut compter dans la Bordure Extérieure. Le format de cette histoire reste encore inconnu : série en plusieurs saison ou minisérie bonus, l’avenir nous le dira.

Source : screenrant