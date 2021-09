Star Wars, Terminator… mille objets iconiques de la pop culture mis aux enchères

Quelques-uns des accessoires de cinéma iconiques mis en vente aux enchères (Crédits photo : Prop Store)

Plus de 1 000 pièces iconiques issues des films et émissions de télévision les plus populaires vont être mis aux enchères du 9 au 11 novembre prochain. Et certains de ces objets sont particulièrement précieux, voire uniques en leur genre. Parmi les accessoires mis aux enchères, on trouvera par exemple le hoverboard de Retour vers le futur II autographié par l’acteur Michael J. Fox, qui joue Marty McFly dans la célèbre trilogie de Robert Zemeckis. Son prix n’a pas été précisé, mais il devrait atteindre des sommets en novembre lors de sa mise en vente.

Le costume original de Spider-Man et Batman, un vaisseau X-Wing issu du Retour du Jedi… des objets uniques et rares

Si votre portefeuille le permet, vous pourrez aussi faire l’acquisition de l’endosquelette grandeur nature du robot T-800 fabriqué pour le film Terminator 2 : le Jugement dernier, estimé entre 82 000 et 110 400 dollars. Un costume de Spider-Man porté par Tobey Maguire dans Spider-Man 3 est estimé entre 41 400 et 69 000 dollars.

La plus grosse enchère pourrait cependant revenir à un modèle réduit lumineux de vaisseau X-Wing, créé par Industrial Light & Magic pour le tournage de Star Wars : Episode VI – Le Retour du Jedi. Construit il y a trente ans et visible à l’écran lors de la bataille spatiale contre l’Étoile de la Mort, sa valeur est estimée entre 276 000 et 414 000 dollars.

La vente précédente avait rapporté plus de 6 millions d’euros à Los Angeles

Cette vente aux enchères monstre « fait suite au succès de la deuxième vente aux enchères Live Memorabilia organisée par Prop Store à Los Angeles », a déclaré son PDG Stephen Lane. Celle-ci avait rapporté plus de 7,1 millions de dollars (plus de 6 millions d’euros). Le produit de la vente de certains de ces lots sera reversé à des associations caritatives liées au monde du cinéma.

Parmi les autres accessoires mis en vente, on trouvera le casque de gladiateur porté par « L’Espagnol », alias Maximus, joué par Russell Crowe dans Gladiator sorti en 2000. Un pack de fusil protonique issu de Ghostbusters, le reboot de SOS Fantômes datant de 2016, un costume de Batman porté par Val Kilmer dans Batman Forever en 1995. Et pour ceux qui se sentiraient seuls, la balle « Wilson » qui a grandement aidé Tom Hanks à surmonter la solitude après son naufrage dans le film Seul au monde (Cast Away).

Il s’agit de la huitième vente aux enchères du genre organisée par Prop Store, basé dans le Hertfordshire au Royaume-Uni. Les enchérisseurs peuvent prendre rendez-vous sur le site du spécialiste pour admirer les 120 lots d’objets en exposition au siège anglais de la société. Les enchères par procuration en ligne seront acceptées jusqu’au 21 octobre.

Source : Prop Store