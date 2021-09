Une figurine Warhammer 40K vendue 30 000 € aux enchères

Le Thunderhawk, une figurine rare de l’univers Warhammer 40 000 datant des années 90, vient d’être vendue 30 000 €. C’est la vente aux enchères la plus élevée pour une figurine de jeux de table.

Le Thunderhawk, un transport de troupes pour Space Marines issu du jeu de table Warhammer 40 000 (Crédits : Emil « Squidmar » Nyström)

Warhammer 40 000 est l’une des franchises du jeu de table les plus populaires dans le monde, basé dans un univers de space fantasy. Les joueurs peignent des figurines à la main et s’en servent pour des parties sur table pouvant durer plusieurs heures, voire davantage. Henri Cavill, l’acteur qui incarne le héros de The Witcher, a confié récemment dans une interview être un grand fan de Warhammer.

Emil « Squidmar » Nyström, un spécialiste des figurines Warhammer 4K, vient d’établir un nouveau record de vente pour une figurine. Il a assemblé et peint le Thunderhawk, un transport de troupes pour Space Marines, puis l’a vendu aux enchères sur eBay à un magasin de jouets australien pour la somme faramineuse de 35 000 dollars (30 000 euros). Considérée comme l’une des figurines les plus rares de la franchise, elle est cotée normalement entre 2 000 et 10 000 dollars.

La figurine Warhammer n’était pas sortie de sa boîte depuis 20 ans

Ce prix s’explique par la rareté de la figurine, un modèle entièrement métallique datant de 1997 et particulièrement imposant (il pèse pas moins de 5 kilos). Dans le monde de Warhammer 40 000, le Thunderhawk est l’un des meilleurs moyens dont dispose l’Adeptus Astartes pour assurer le transport et l’appui tactique des Space Marines.

Nyström explique qu’il a acquis la figurine neuve en février 2021. Elle n’était jamais sortie de sa boîte depuis 1997 et n’avait pas été assemblée. Dans sa vidéo Youtube ci-dessous, le spécialiste de Warhammer 4K explique qu’il est parvenu à reprendre contact avec le créateur original du modèle, qui avait été chargé de l’imaginer en tant que test d’entrée pour travailler chez Games Workshop, le fabricant de la figurine.

L’une des figurines Warhammer les plus difficiles à assembler

Nystrom a beau être un professionnel des figurines de Warhammer 40 000, il explique que les instructions d’assemblage de ce modèle imposant et entièrement métallique étaient très compliquées. En plus de son coffre en bois, le modèle compte en effet 204 pièces de métal. Des pièces qui disposent d’un nombre très restreint de points de contact, ce qui en fait un assemblage difficile, même pour les vétérans chevronnés. Pour couronner le tout, certaines de ces pièces pèsent à elles seules autant, voire davantage que la plupart des kits de figurines Warhammer actuels.

Ce modèle de vaisseau Thunderhawk coûtait lors de sa sortie dans les années 90 la somme conséquente (même pour les critères de Warhammer) de 650 $ de l’époque, soit 900 euros actuels. Sa rareté s’explique par le fait que ce modèle tout en métal est sorti peu avant que le plastique, plus léger et moins cher, ne devienne la norme pour les figurines Warhammer commercialisées par Games Workshop.

La figurine à 35 000 $ sera exposée dans un magasin de jeux en Australie

Les heureux acheteurs sont les propriétaires d’un magasin de loisirs créatifs à Melbourne, en Australie, appelé The House of War. « Nous nous sommes dit que nous achetions un morceau d’histoire », a déclaré Riordone Treylourne, copropriétaire du magasin, qui prévoit d’exposer le coûteux modèle dans son magasin.

Source : PC Gamer